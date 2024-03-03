多子女家庭 甜蜜的负担

本地不少年轻夫妻认为养育孩子压力大，难兼顾家庭与事业，因此选择不愿多生，甚至不生育。蔡烈铭和卢家盈组织多子女家庭，育有三女二男。别人看似沉重，却是他们最甜蜜的负担。

新加坡面对生育率大幅下降的严峻考验，本地女性每人平均只生一个孩子。“精养”小孩，怕养不起，是大家裹足不前的原因，少子化成了难解习题。

蔡烈铭（51岁）和卢家盈（43岁）却选择另一种生活方式，组织少见的多子女家庭。他们的经验告诉我们，平凡百姓也可以多子女，多喜乐。别人看似沉重，却是他们最甜蜜的负担。

与蔡烈铭一家七口约在西海岸公园做访问，一家人出游时带着养了一年多的黄金猎犬Harvey，一家子在户外嬉闹，画面温馨。

蔡烈铭一家七口，还养了一只黄金猎犬，是本地少见的多子女家庭。（李冠卫摄）

生育五胎受原生家庭影响

蔡烈铭与卢家盈结婚22年，育有三女二男，五个孩子年龄跨度大；长女今年21岁，小儿子5岁。俩人婚后原本想过短暂的二人世界，没料到卢家盈婚后三个月内就怀孕。卢家盈坦言，生育五胎并非计划中事，一切顺其自然。

蔡烈铭（左）与卢家盈结婚22年，育有三女二男，五个孩子年龄跨度大；长女今年21岁，小儿子5岁。（李冠卫摄）

养育孩子，背后付出的时间、精神、金钱无法计算。蔡烈铭认为自己和太太会组建多子女家庭，是受原生家庭影响。“我不排斥小孩。我的父母也生育了五个孩子，我有两个哥哥两个姐姐，我排行最小。”

结婚生育，生活再也和以前不一样，父母有责任把孩子照顾好，夫妻生活必然要作出调整与改变。蔡烈铭说：“我们从没想过会养育五个孩子。每个孩子都有不同个性，照顾起来挑战不小，但既然孩子来了，我们就尽量在育儿的同时寻找乐趣，以正面积极的态度面对生活。”

本地生育率下跌，更多现代年轻夫妻认为生育得花很多钱，也担心孩子会打乱两人世界的平静。卢家盈说：“我们当年倒没有这种顾虑，也许是婚后生活本来就很朴实。孩子年幼时，照顾他们虽然辛苦，但那只是一个过程，孩子长大后，你反而会想念他们小时候的可爱。”

作为五个孩子的母亲，付出的是许多的时间与精力，但卢家盈觉得收获难以衡量，如今回想起来，仍觉得一切都是值得的。

尊重每个孩子的特质

孩子的教育不能一蹴而就，何况是多子女家庭。蔡烈铭和卢家盈一般不随意干预孩子们之间的纷争，而是放手让他们面对手足间的摩擦，尊重各人特质的同时，引导他们彼此友爱。

如何公平对待五个孩子？蔡烈铭说：“我的个人感受是，很难做到绝对，但我会尽所能花时间陪伴每个孩子。”卢家盈则表示，三个女儿年龄相近，她们小的时候，照顾起来不容易。“她们现在大了，我自然把较多心力放在小儿子身上，但时不时会自我审视，看自己是否有忽略了谁。”

养育多子女，家人的支持很重要。蔡烈铭和卢家盈自认很幸运，三个女儿年幼时，多亏有家人帮忙照顾；如今三个女儿长大了，反过来会帮忙照顾弟弟。

在本地生养孩子，家庭经济压力大。蔡烈铭说：“政府津贴无论是教育费或是医疗费，确实给了我们很多帮助。”

卢家盈是职业母亲，下班回家后给家人准备晚餐，三女儿蔡雯琪（18岁）会主动帮忙做饭煲汤，甚至为家人准备早餐，也会帮母亲买菜。”卢家盈说，五个孩子都要帮忙分担家务，“排行第四的儿子程峻（13岁）现在也在学煮饭，我们就是用以前老一辈的传统方式来养育他们。”

夫妻俩认为，拥有多子女的最大好处是孩子们可以互相照应，年长的可以帮忙照顾年幼的。除了五个孩子，蔡家还养了一只黄金猎犬。蔡烈铭说，养狗是为了培养孩子们的责任感，让他们学习照顾小动物。

蔡家兄弟姐妹关系密切，排行老二的蔡雯欣（右一）称手足为“永远的朋友”。（李冠卫摄）

采访当天，蔡家二女儿雯欣（19岁）坐在一旁听父母受访。她分享道：“我们兄弟姐妹感情很好，他们是我的‘forever friends’（永远的朋友）。大姐和我的感情最好，遇到烦恼我会和大姐倾诉；妹妹雯琪和我只差一岁，最像我的朋友；大弟最考验我的耐心；而小弟程信特别可爱。我很开心上有姐姐，下有弟妹，这让我特别有安全感。”

节省家庭日常开销建议

家庭开支庞大，蔡烈铭和卢家盈不得不精打细算：

1. 尽量在家吃饭，即便外出用餐，不一定去餐馆，可到熟食中心享用经济实惠的美食。

2. 教育方面，有必要才让孩子去补习。

3. 大自然是最好的老师，选择零消费的休闲户外活动，让孩子接触大自然。

4. 不去电影院，订阅奈飞（Netflix）、Disney+等串流平台在家看电影。

5. 从小树立孩子们正确的金钱价值观，不让孩子崇尚名牌，也不一味满足孩子的欲望。