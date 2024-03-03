超霸电视机 大屏的视觉盛宴

电脑逐渐取代电视机让人线上观影，促使各大电子品牌推出大尺寸超霸智能电视机，以抓住消费者眼球，不仅功能多，还提供大屏幕的视觉享受，足不出户也能沉浸在电影院般的非凡体验。

随着科技的进步，不少家庭以电脑取代电视机，每人一台，随时可上网观赏自己喜欢的剧集和影片。各大电子品牌因此乘胜追击，推出多功能智能电视机，当中包括受到市场青睐的谷歌电视。超霸型电视机也为迎合市场需求应运而生，满足在家中观赏大屏幕所带来的视觉享受。

Prism+ Q100 Ultra QLED 内置谷歌智能助理

本地品牌Prism+成功推出QLED（量子点）55英寸、65英寸、75英寸和86英寸电视机后，QLED家族再增添引人注目的超霸型产品Q100 Ultra型。这是本地首款100英寸超宽屏幕QLED谷歌电视（Google TV）。

Prism+董事总经理陈伟忠说，本地消费者能力强，能分辨出“廉价”产品和“超值”产品的不同。这款电视机绝对是价廉物美的优质产品。以价格来说，售价比其他同款的知名电视品牌便宜至少七成。

QLED技术确保生动的视觉效果，具有局部调光等新功能，以优化观赏体验。内置2.1.2声道杜比全景声（Dolby Atmos）音效系统，充分利用杜比环绕声技术。

这款电视机搭载谷歌电视系统，提供数十万部电影和电视剧集应用。内置谷歌助理（Google assistant)，提供用户以智能语音控制电视与查找电影、播放音乐和控制电视连接的智能家居设备。此外，也支持Chromecast功能，让用户投放和分享媒体内容。Kids Profile功能则让家长管控管孩子看电视的内容，设置观看时间限制等。

▲ 价格：约$3999

设计、功能：9/10

LG 97-inch Signature OLED M 无线连接更便捷

LG 97-inch Signature OLED M通过无线连接，消除杂乱无章的线缆的纠缠烦恼。（商家提供）

这是LG第一款由电视屏幕和视听盒之间的zero connect组成的消费类电视，具有更好的音频和视频传输，支持各种连接选项，可与从游戏机到机顶盒等各种设备实现无缝连接。

97英寸无线OLED电视机，通过无线连接，消除杂乱无章的线缆的纠缠烦恼。zero connect盒子取代输入端口来连接设备需要，可单独放置在离电视一定距离的地方，允许用户无线连接兼容的音频设备和条形音箱，为消费者提供无线解决方案。

这款电视机能通过检测周围环境的变化来减少传输错误或中断，也能识别环境中的直接变化—— 例如人或宠物在房间内移动，可切换到合适且更优化的传输路径。电视机配备自发光OLED屏幕，并采用全新及带有散热器功能亮度增强器面板。

其亮点是外观时尚，具有集成支架，能够很好地固定在墙上；并提供最高4K 120Hz的音频和视频传输，具有嵌入式技术和视频显示。

▲ 价格：约$3万9999

设计、功能：8/10

Sharp FL1X 影像逼真生动

Sharp FL1X电视有迷人且身临其境的视觉体验。（商家提供）

Sharp FL1X电视机系列融合不同技术，通过引入杜比视界（Dolby vision IQ）、杜比全景声、超广色域技术（deep chroma display)、X5 Revelation处理器等顶级功能，可无缝呈现迷人且身临其境的视觉效果，为观众带来难忘的电影视效体验。

深色度显示屏以非凡的逼真度呈现人脸和风景，其色度增强型背光将色彩范围扩大到10亿种以上，从而使显示屏能够再现更精确、更生动的色彩光谱。观众可清晰观看电视人物面部表情的细微差别和自然景观的微妙细节。

另一个亮点是X5 Revelation处理器，与Aquos MEMC相结合，可消除运动动作时的模糊影像，提供流畅清晰的视觉效果。无论是动作电影、体育运动、拼搏游戏，这款电视系列都能达到最佳效果。

杜比视界IQ（杜比动态二重奏）、杜比全景声和杜比视界高动态范围（HDR），确保视听达到高水平，有电影院般的体验。支架采用传统的Kumiki设计，坚固耐用，增添精致感，具有吸引力。

▲ 价格：$2018（65英寸）

设计、功能：8.5/10