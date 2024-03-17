有机器人代劳 扫地抹地轻松搞定

机器人吸尘机以智能系统自动清扫地面，一些还附拖地功能，能自动洗涤、烘干拖布，让扫地抹地变得轻松，省时省事，是家中不可或缺的家电。

为保持家居清洁卫生，空气清新，每天吸尘、拖地是必做的家务。现代家庭多选用机器人吸尘机效劳，一些附设拖地功能的机器人吸尘机更广受欢迎，免除使用拖把抹地的辛劳，尤其适合年长者使用。

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 含防缠结技术

以智能、灵活和创新为设计重点，Ecovacs Deebot T30 Pro为下一代机器人吸尘机奠定基调。

这款吸尘机具有1万1000Pa超级吸尘功率，能增强吸力和旋转拖布，远超8000Pa吸力的吸尘机，可更深层地清洁地毯，更彻底地清除地板覆盖的灰尘、污渍。TruEdge边缘拖地套件提供近1毫米的边缘拖地，结合Ozmo Turbo 2.0技术，创造无缝清洁。

家里若养宠物，平时清理宠物毛发相当吃力，毛发一撮一撮满地都是。这款吸尘机结合防缠结技术，滚筒刷安装梳子防止任何毛发缠绕在一起而卡死机器。吸尘地毯时，吸尘机会自动抬升，只扫不拖。整体高42公分，可安装在更小的空间里。

记者最喜欢它的70摄氏度热水拖布洗涤和同样温度的热风吹干功能，让拖地变得轻松，而且干净卫生。吸尘机配置55毫升电子控制水箱，拖地时随时供水给拖布，智能自动倒空脏水、充水，一键自行清洁等。当检测到重污区，吸尘机会再启动第二次清洁功能。

除此，用户可通过Home应用或使用Yiko语音助手2.0功能，轻松控制清洁工作。

这款吸尘机将于3月25日正式推出市场，首100名在Shopee和Lazada购物者，可享有$300折扣，并可免费兑换价值$149 Tefal厨具；6个幸运顾客可获50%退款。

▲价格：$1399

设计、功能：9/10

Roborock S8 Pro Ultra 轻易避开障碍物

Roborock S8 Pro Ultra拖地时具有自动清洗和自动风干功能。（商家提供）

Roborock S8 Pro Ultra跟Ecovacs Deebot T30 Pro类似，机器人吸尘机拖地时，同样具有自动清洗和自动风干功能，不过吸力稍微较弱，只有6000Pa；但水箱够大，可容纳2公升。暖风干燥功能防止霉菌生长，拖布保持干燥，防止霉菌与潮湿气味。

这款吸尘机采用新推出的双橡胶滚筒刷，提高污垢的吸取能力。在清洁地毯时，升级版拖地功能会自动抬高拖布，并以每分钟3000次的频率使用声波拖地技术擦洗抹地。吸尘机设两个振动模块，效率更高。

吸尘时最担心吸尘机把地上较柔软的物品如袜子或小玩具等吸住而卡机。无论室内光线条件如何，这款智能机器人吸尘机采用反应性3D避障系统，结合3D结构光和红外成像技术，轻易检测与识别避开地板上的障碍物，防止卡机和损坏家具。

当吸尘机返回底座时，会自动提升至6毫米，避免交叉污染。每次可清理300平方米（约3229平方英尺）地面空间。

▲价格：$1699

设计、功能：8.5/10

Airbot L108S Pro Ultra 可净化空气

Airbot L108S Pro Ultra的过滤器组合如空气净化器，能清除周围飘浮的灰尘和过敏原，保持空气清新。（商家提供）

综观同类型产品中，Airbot L108S Pro Ultra有出色功能，性能好，最重要的是，价格是其竞争对手的一半左右。

这款吸尘机有自动清洁功能，完成吸尘后可自动清空垃圾箱。拖完地后自动清洗拖布。底座有三个隔间，洁净水箱（2.8公升）、除尘箱（2.7公升）和污水箱（2.4公升）。

电离Ag+洁净水箱，水离子活跃，可穿透细菌膜，防止微生物生长；不仅可清洁地板，还能提供额外抗菌护层。附设的热水激活功能，使银离子活跃，除灭地板上的细菌，类似用热水拖地。另外，Ag+离子除尘袋和e11级HEPA过滤器组合像空气净化器，能清除周围飘浮的灰尘和过敏原，保持空气清新。

吸尘机只有4公斤，意味着它比其他更重的机器人吸尘机节省更多电池消耗。

▲价格：$730

设计、功能：8/10

Narwal Freo X Ultra 储存灰尘长达七周

Narwal Freo X Ultra采用独立粉尘处理技术，能将灰尘压缩在一个狭小的空间。（商家提供）

Narwal Freo X Ultra机器人吸尘机可分析地板污垢水平，通过传感器监测地板污水和灰尘颗粒，自行决定是否需要再拖地一遍，确保所有的污垢消失洁净。

拖地时，吸尘机根据地板肮脏程度，拖布自动向下推压，擦洗掉顽固污垢；而底座独立储存箱会自动分配所需洗涤剂，清洁工作完成后，可自动清洗拖布，并以40摄氏度烘干，消除细菌和气味。它含8200Pa吸尘功率，采用Smart EdgeSwing技术清洁地板边缘与缝隙，增加清洁覆盖率40%。

吸尘机采用独立的粉尘处理技术，特设U形管气流系统将风扇效率提高30%，使灰尘被压缩并挤压到微小空间，可储存长达七周的灰尘，免除每次须清空除尘袋的烦恼。

▲价格：$1699

设计、功能：8/10