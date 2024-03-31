情比金坚 一牵手就是半世纪

一起走过53年婚姻生活的谢亚杉和宋美莲分享婚姻长久之道：坦诚沟通，相互理解与迁就。他们年轻时为兼顾家庭和事业同甘共苦，现在年过七旬，对他们来说，一起健康到老就是幸福。

维系一段婚姻从来就不是一件易事，尤其婚姻过了甜蜜期，有的夫妻渐行渐远，考验彼此的感情。对于相依相伴数十载的老夫妻，细水长流的婚姻更显得珍贵。

结婚50年称为“金婚”，象征情比金坚。金婚夫妇谢亚杉（77岁）和宋美莲（76岁）于1971年共结连理，已结婚53年。谢亚杉目前是一名婚姻注册官，也是太平绅士，妻子宋美莲是关爱乐龄大使。两人退休后积极参与社区服务，担任志愿者回馈社会。结婚逾50年的他们认为，除了沟通，老夫老妻要彼此理解，互相迁就，这是婚姻长久之道。

谢亚杉和宋美莲当年拍的黑白婚纱照。（龙国雄翻拍）

谢亚杉和宋美莲小时候同住红山一带的老组屋，自幼是青梅竹马的好朋友。

夫妻俩受访时回忆相处点滴，宋美莲笑说：“亚杉是我弟弟的朋友，我小时候比较男性化，喜欢和男生们一起玩，我们就这样认识 。”

来自单亲家庭的宋美莲有四个兄弟姐妹，排行最大的她小学寄宿在圣婴修道院学校。她说：“妈妈每月来看我一次，或要等到学校放假，我才能回家。”谢亚杉说：“我总是很期待她回家，等她放假回来是我最甜蜜的回忆之一。”

因喜欢英语老歌而互相吸引

之所以相互吸引，是因为他们俩对英语老歌有共同的兴趣。宋美莲说：“当年我们会关注电台播放的英语老歌，一起听歌，然后把歌词抄下来。”

宋美莲中二时才搬回家，不再寄宿学校。中四后，他们的关系从好朋友升华为恋人。谢亚杉认为，当年的快乐很简单，“我们会一起温习功课，到植物园游玩，以及到三巴旺抓鱼和螃蟹。”

谢亚杉和宋美莲年轻时会到植物园约会，感受简单的快乐。（龙国雄翻拍）

说起当年的回忆，谢亚杉显得含蓄。那时候的等待是甜的，尤其他期待宋美莲放假时从寄宿学校归来，还有圣诞节夜晚等待宋美莲做完弥撒后回家。最让宋美莲感动的是，谢亚杉发自内心的关心和对其母亲的照顾。

谢亚杉和宋美莲婚后育有一男一女，孙女今年20岁。回想其中的甘苦，他们婚后面对的最大挑战和许多现代父母一样，必须在事业和养育子女之间取得平衡。谢亚杉说：“我们当年都得工作，必须找别人来照顾孩子。我当时是新加坡电话局的技师，美莲则是驻校牙科护士，还好我们找到一对老夫妻白天帮我们看顾孩子。美莲傍晚会接孩子回家，下班后给孩子做饭，监督他们学习。”为了养家，加上自身经济条件不是太好，谢亚杉有时得加班，下班后还兼职给小学生补习。

谢家三代共同欢庆农历新年，图为谢亚杉（前排左起）、宋美莲；女婿（后排右起）、女儿、外孙女，儿子和媳妇。（受访者提供）

他们认为，夫妻相处必然出现矛盾或思想差异，必须互相忍让包容，彼此尊重。宋美莲说：“结婚50几年，他从不曾对我动过手。遇到不开心的事，我会尽量不生气，选择微笑以对。”

与新人分享婚后经历

也是一名婚姻注册官的谢亚杉说：“每次完成婚姻注册程序后，我都会与新人分享婚后经历。我常告诫他们，结婚后一起生活，要彼此相爱，互相迁就，也要尊重彼此。尽量站在对方的角度来理解事情，凡事有商有量。我们都是凡人，会犯错，要学会原谅和忘记，也要心存感恩，感谢对方的付出。”

宋美莲说：“我们从来不吵架，两口子生气时，建议暂时走开，让彼此冷静。也切勿大吵大闹，待情绪冷静后再聊，如果是我的错，我会说对不起。”

谢亚杉认为，夫妻之间要坦诚，也要乐于分享。“夫妻间若有任何问题，要说出来一起解决。两个人要相互理解，坦率的沟通很重要。”

最令夫妻俩感到自豪的是把两个孩子培养成人。孩子们已成家立业，有各自的家庭。“我们和孩子的关系密切，他们很尊敬我们，邻居们都称赞他们谦逊有礼貌。他们经常回来吃饭，也会带我们出国旅行，这已成为我们家的常年活动。我们不富裕，简单的人生反而让我们两老开心知足。”

老夫老妻是否还讲求浪漫？宋美莲笑说：“浪漫于我们而言就是彼此陪伴，给予对方时间，享受两人在一起的时光。”

浪漫于谢亚杉和宋美莲而言就是彼此陪伴，给予对方时间，享受两个人在一起的时光。（龙国雄摄）

这也是为什么，他们退休后经常夫唱妇随，谢亚杉开车时，宋美莲会帮他看导航指路。

为保持身体健康，夫妻俩每周一次一起游泳。他们认为，和另一半一起健康到老，即便生活简单平凡，也是一种幸福。

婚姻保鲜之道

谢亚杉和宋美莲的生活幸福美满，他们提供以下建议让婚姻细水长流。

1. 拥有一个快乐的家庭，必须和孩子建立亲密关系。

2. 保持健康的身心才能更好地享受生活，完成一起要做的事。

3. 不要对生活有太高的要求，生活简简单单也是一种幸福。

4. 夫妻之间多沟通与交流，说出内心想法，彼此聆听。

5. 重要日子如结婚纪念日、伴侣生日，要保持仪式感。不一定要铺张庆祝，可以和孩子一起外出用餐，或在家庆生。