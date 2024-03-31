个性化冰箱 和厨房融合为一

现代冰箱外观新颖，讲究个性，有的似幅画，有的如玻璃橱窗，可透视冰箱内的食品。新型冰箱还内置紫外线除臭过滤器，保持冰箱空气清新。

现代冰箱不再是单纯搁置食物的家电产品，它已成为厨房设计的重要部分。选购冰箱，除了多功能，储存空间也要大，性价比好更受消费者青睐。

Samsung Bespoke 打造个人风格

Samsung Bespoke十字对开门式冰箱深受大家庭喜欢。设计为上冷冻，下冷藏，有干湿分储区域，能更好地将各类生熟食品和干粮、调味品等分门别类。

冰箱有一个独立控制隔间，五种预设模式：冷冻、软冷冻、肉类／鱼类、水果／蔬菜和饮料，不同食物在最佳条件下保鲜。

Samsung Bespoke还与迪士尼合作，自2022年推出米老鼠系列、漫威（Marvel）超级英雄等热门角色为主题的设计。新推出的小熊维尼（Winnie the Pooh）系列有15款卡通人物，是目前最大的一组设计，迎合不同家庭室内装饰风格。

Samsung Bespoke以画作打造冰箱门。（商家提供）

Samsung Bespoke四门式Flex冰箱能与不同风格的厨房设计匹配，自成一格。冰箱的另一卖点是模块化选项设计，让消费者根据自己喜好定制冰箱，例如使用照片或绘画，打造个性化冰箱。

三重冷却功能可独立控制三个隔间的温度和湿度，防止混入异味。精确冷却能最大限度减少温度波动，食物保鲜时间更长。新型内置紫外线除臭过滤器可减少冰箱空气中细菌产生的异味，保持冰箱的空气清新。

自动制冰机可制造和储存冰块，招待亲友时无须为了饮料缺少冰块而烦恼。制冰机体积只有传统机型的一半，可腾出额外储藏空间放置其他食品。

▲价格：$5421

设计、功能：8.5/10

Prism+ PureFresh SBS 600 对开门冷藏容量大

本地品牌Prism+酷黑双开式冰箱，与厨房设计融为一体。（商家提供）

本地品牌Prism+研发巨无霸电视机和冷气系统获得市场正面回馈后，推出PureFresh和EverShine系列的四款不同容量冰箱。

PureFresh SBS 600对开门式590公升冰箱，价格在同类产品中具有竞争性。很多家庭喜欢宽大的冷藏格，可摆放更多肉类和冷藏食品。这款冰箱净容量达221公升，能买足半个月的食材冷藏。与整体容量相近的普通型冰箱相比，对开门式的实际冷藏储存空间更大一些。

冰箱的多区域制冷设计，有多个出风口分布在各个隔间，使冰箱中的食物长时间均匀地保鲜。

冰箱最怕食物产生难闻异味，尤其是一些隔夜饭菜，味道可能渗透整个冰箱。这款冰箱设有防臭的陶瓷和活性碳空气过滤器，可有效防止异味产生。采用变频压缩机技术节能，自动除霜系统。

Prism+ PureFresh有黑和白两色，配搭现代厨房色调，设计感强烈，不失品味。

▲价格：$979

设计、功能：9/10

LG InstaView 透视门看到食品

LG独创InstaView技术，轻敲黑色玻璃面板，面板应声变透明，冰箱内食品一目了然。（商家提供）

刚于今年3月面市的LG InstaView十字对开门式冰箱，令人玩味的是“敲敲门”功能。轻敲两下，右上方的玻璃面板应声变成透明，冰箱里的食品一目了然。这是LG独创的InstaView技术，减少打开冰箱查看食品或饮料的次数，防止冷气流失。它能保持冰箱温度稳定，节约能源，食物保鲜时间更长。

这款冰箱有647公升超大容量，设置Linear Cooling系统，能减少温度波幅，均匀冷藏食物，蔬果食物保鲜期可长达一周。蔬果保鲜格层可调控湿度，自由设定模式以锁紧水分，确保食物新鲜。

特设的五层过滤功能能有效减少细菌和异味，除臭和除菌超过99%，可确保冰箱卫生和安全使用。

另一亮点是透过手机WiFi功能启动LG ThinQ应用，只要轻按一下，即可开启“急速冷冻功能”，随时随地控制与更改冰箱的温度设置。

▲价格：$3656

设计、功能：8.5/10