移居泰国古城　让孩子拥有不一样的童年

有别于多数新加坡年轻家庭在岛国安居乐业，陈骏扬和徐恩欣两年多前带着两幼女移居泰国古城大城府，让她们过上相对纯朴简单的生活，学会适应不同的文化和环境，度过不一样的童年。

国人习惯快节奏生活、便利的交通和丰富的教育资源。然而，对于一些家庭而言，城市的繁华并不是唯一的追求。

陈骏扬（35岁）和太太徐恩欣（36岁）两年多前选择放弃稳定事业，带着两个女儿陈倚灵（7岁）和陈倚乐（5岁）移居距离曼谷80公里的古城——大城府（Ayutthaya），在当地开设语言中心，展开新生活。

陈骏扬原是一名电子工程师，徐恩欣则是一名教师，教导中学生音乐和地理。是什么原因让他们决定放下一切，举家迁往泰国大城府？陈骏扬说：“我们念大学时曾到泰北清莱做过一周的社区服务，教导当地孩子中文。那次的经历让我们深刻体会到教育资源匮乏地区的孩子们对学习的渴望，也萌生要为这些孩子做些事的想法。”

在考察大城府后，夫妻俩发现当地的中、英双语教育资源相对匮乏，并决定在大城府开设一所语言中心，帮助当地小孩掌握这两种语言，打下语言基础。

举家搬迁泰国考量多

然而，举家搬迁泰国生活并非易事，特别是孩子们需要克服语言障碍和文化差异。尽管亲友对他们的决定持有不同看法，有些担心孩子们的教育问题，但大多数还是支持他们的决定。

对夫妻俩而言，孩子们在新加坡的生活和学习都已经被安排在固定框架中，陈骏扬和徐恩欣希望孩子能在相对简单、纯朴的环境下成长，学会欣赏生活中的小美好。徐恩欣说：“因为经历与环境不同，两个女儿在泰国学习的事物会和新加坡孩子有所不同。有别于正统学校的模式，我们没给孩子订下时间表上课，她们目前在泰国所接受的教育，更像家庭教育。”

为更好地与当地居民沟通，陈骏扬和徐恩欣初到泰国时就开始学习泰语。居住在大城府虽然没有曼谷的繁华，但基本生活设施一应俱全。徐恩欣说：“孩子们在这里适应得很好，甚至学会了说泰语，可以和当地朋友交流。”

陈家两姐妹在母亲节时，按照泰国传统，给母亲徐恩欣下跪表示感恩和敬意。（受访者提供）

在家自学教导孩子

至于孩子的教育，泰国学校主要以泰语为教学媒介用语，几经考虑，陈骏扬和徐恩欣决定以在家自学（homeschooling）方式教导孩子。大女儿倚灵曾在新加坡上过学前教育，小女儿倚乐因2019年出生正值冠病疫情，从未上过学。

夫妻俩也通过日常经历和生活环境来教育孩子，并结合新加坡教材，确保大女儿跟上小一程度。尽管如此，两个孩子除了在家学习，还成为课堂上的小助教。徐恩欣说：“我在给孩子们上课时，两个女儿也是助教，希望可以鼓励其他孩子一起说华语。上英文课时，小女儿也会上课，在课堂上给其他孩子做翻译。”

陈骏扬（左）和徐恩欣（右）通过在泰国的生活教育两个孩子，让她们吸取课本以外的知识。（受访者提供）

一家四口在泰国生活后，对学习也有新看法。徐恩欣笑说：“学习不应仅局限在学校或课程范围，孩子是这样，大人也是如此。来到泰国，我感觉我们不断在学习，学习泰国人的文化、沟通方式、合作方式，和孩子们一起学习语言，也蛮有趣的。”陈骏扬则说，很多时候，孩子们学习的东西并非通过课本，而是他们对生活环境的观察，例如孩子们看到街边有人讨钱，这让他们学习怜悯、观察和关注他人需要，甚至更懂得感恩。”

作为父母，陈骏扬和徐恩欣期望孩子们能够有更广阔的视野，多认识、多看和关心他人，也具备学习、适应不同文化和环境的能力。陈骏扬说：“我们相信女儿会和在新加坡成长的孩子有不同的童年，长期待在泰国应该不会‘lose out’（错失机会），只是所处的环境不一样。”

泰国生活节奏与效率相较新加坡都来得慢，陈骏扬一家学会以更开放的心态与心情面对不确定性和不在计划之内发生的事情。两人也分享，一家人在泰国无论去哪，经常全家出动，让他们有更多时间在一起，享受家庭时光。

陈骏扬（左）一家四口移居泰国大城府，他坦言当地生活和本地差不多，虽然该城市不比新加坡繁华便利，但生活便利，物质没有匮乏。（受访者提供）

尽管居住异乡充满挑战，陈骏扬和徐恩欣并不畏惧生活上的调整和改变。陈骏扬说：“我们希望可以在泰国待约10年，直到大女儿倚灵上大学时返新。但我们还是保持开放的态度，如果需要做调整，我们能有伸缩性做安排。”

使用受国际认可教材

陈骏扬和徐恩欣在大城府开设的语言中心Joyful Heart Bilingual House，规模类似补习中心，专门教导当地孩子中文和英文。语言中心目前招收4岁至9岁的儿童，使用受国际认可的剑桥英语教材和HSK中文教材。

徐恩欣原本在新加坡担任中学教师，现在在泰国大城府教导当地孩子中文。（受访者提供）

徐恩欣主要教中文，另有老师教英语，陈骏扬则负责管理语言中心的运作，兼任助教。徐恩欣说：“我们的目标是让孩子们从小掌握这两种语言，增强他们的自信心和竞争力。希望通过我们的努力，能帮助更多当地孩子掌握中英双语，为这些孩子提供一个更好的未来。”