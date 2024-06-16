现代吹风筒 智能控温各有所长

各款新式吹风筒各有所长，有的可自动恒温吹干头发；有的在保护头皮的同时能快速为头发定型；有的能减少头发毛躁现象，提亮光泽度，吹出更齐整、顺滑的秀发。选择林林总总，消费者可各取所需。

吹风筒不再是单纯用来吹干湿发，新式产品具备多重功能，能定型，还有独特的无叶风扇设计，通过高速气流吹干头发，减少噪音和能耗，提供消费者更多选择。

Dyson Supersonic Nural：智能控温使用安全

戴森Supersonic Nural内置全新传感科技，如LED胶囊照明系统和ToF镜头。（商家提供）

历经八年更新迭代，戴森（Dyson）推出新一代美发科技产品Supersonic Nural智能吹风筒，号称品牌“迄今为止最智能的吹风筒”，内置大量全新传感科技，如LED胶囊照明系统，出风口附近配备ToF镜头等。

戴森创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）指出，新产品搭载头皮保护模式，避免头皮过热，有助保护头皮和头发健康，并能平衡快速干发与头皮舒适感，保持头发水润光泽。

全新设计的温度传感器，加上ToF镜头，让这款吹风筒获得距离监测能力，可根据吹风距离自动调控风温，确保接触头皮的风温始终保持在恒温55摄氏度。靠近头发时，吹风筒会自动降低温度，防止头皮过热；离头皮较远时，则会自动调高温度，提升干发效率。此外，指示灯颜色会按距离提示风温变化，为消费者提供直观的使用反馈。

吹风筒配备的磁力传感科技，能自动识别五款不同的智能风嘴——柔和风嘴、顺滑风嘴、造型风嘴、防飞翘顺发风嘴及扩散风嘴，每个配件都有独立的RFID标签，使用者手动安装后，吹风筒会智能调整出风模式，以达到更好效果。内置的记忆芯片，会记住用户上一次手动调整的参数，在下次安装后，会自动调出相应模式，无需每次手动调节，简化日常设计造型的流程。

吹风筒具有暂停检测模式，平放时，加速传感器能自动检测放置状态，暂停加热，降低风速及减少噪音，使用起来更安全。

▲价格：$699

设计、功能：9/10

Rusk Engineering W8less：干发功能高效强大

Rusk吹风筒采用极速钛金吹风功能，能快速吹出持久发型。（商家提供）

这款吹风筒可用于处理所有发质，包括细发、粗发、浓发、卷发和直发。一般家用吹风筒，最担心出风功率差，但Rusk engineering W8less提供2000w强大功率，强大高效的干发功能成为专业发型师的热门选择，也适合家用。

采用极速钛金（speedtitanium）吹风功能，远红外线可穿透头发外层角质层，由内而外吹干头发。功率与速度的完美结合，能快速吹出持久发型，带来柔顺亮泽的效果。

附带离子产生器，具有七种温度和速度设置，注入电气石的陶瓷热架，设计轻巧且符合人体工程学，易于操作，可拆卸过滤器，使用一段时间后可进行清洁，保持最佳气流和性能，延长使用寿命。

▲价格：$115

设计、功能：8/10

Infinitipro by Conair Smoothwrap：风量大噪音小

Infinitipro有三档热量，两档风速，并配有多个附件。（商家提供）

物超所值的吹风筒，适用于所有发质。采用先进的电浆技术、SmoothWrap等离子技术和陶瓷红外加热技术产生均匀热量，头皮和头发免受损伤之余，能增强与滋润头发光泽，更易于设计造型。陶瓷发热体安全性高，可减少电磁辐射，远离电热丝危害，适合孕妇和宝宝使用。

双重涡轮进风，即使风量大但噪音小。能快速吹干头发，干发速度比普通吹风筒要快一半。具有三档热量，两档风速，配有多个附件。

▲价格：$75

设计、功能：7.5/10

The Stryv Professional Hair Dryer：握感轻盈吹发不累手

The Stryv有自动清洁功能，维护起来更省力。（商家提供）

内置先进的离子发生器，能快速吹干头发，减少卷发和静电，噪音低至56分贝。

带有可拆卸盖子的深度清洁过滤器，能自动清洁，维护起来更省力。具备专业吹风筒的10英尺以上电源线长度，使用更灵活方便。三种速度设置，功率高达2150w。320克的超轻重量。

▲价格：$199

设计、功能：8/10

Ghd Helios Blow Outhandhold 1875：减少毛躁提亮光泽

Ghd Helios超强无刷直流电机，可产生时速75mph强劲气流，大大提高头发烘干性能。（商家提供）

超强无刷直流电机可产生时速75mph强劲气流，大大提高头发烘干性能，大幅缩短设计造型时间，适合跟时间赛跑的上班族女性。

Aeroprecis技术与特别定制喷嘴，集中温度和气流，带来最佳的吹干头发效果。先进离子技术可减少头发毛躁和飞散现象，提高头发光泽度30%，效果更整齐、顺滑。

▲价格：$380

设计、功能：8.5/10