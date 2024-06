训斥孩子 小心情绪失控

本地有餐馆不久前推出促销口号“生嚿叉烧好过生你”。这句粤语俚语意指“生块叉烧都比生你好”,用来斥责孩子无用,反映一些家长怒骂孩子时可能不自觉地伤害到子女的自尊心。父母的情绪管理是门必修课,把自己的情绪管理好,才能给孩子良好的示范和引导。

编按:社会新闻,有些宛如一面镜子,映照出你我心声。家庭版推出《问有所闻》栏目,以新闻事件为引,请过来人及专家分享经验,供大家借鉴。

教养孩子,难免有令人抓狂的时刻:孩子不听话顶嘴,做事磨磨蹭蹭,不做作业不认真读书,调皮捣蛋闯祸等,家长怒气一触即发。

有的父母一生气就破口大骂,在大庭广众下也忍不住训斥孩子。结果小孩哭闹不止,父母面子挂不住更生气;若是青少年,杵在原地被骂会觉得没面子,心里不是滋味,亲子关系留下根刺。

前阵子,本地一家餐馆为庆祝双亲节推出促销,只要家长到店里对孩子说一句“生嚿叉烧好过生你!”(生块叉烧都比生你好!)就能获赠一盘叉烧,促销现已结束。这句话是责备儿女的广东话俚语,引来部分消费者的批评,认为这样的言语说词会伤害子女,不适宜。过去两个星期,早报读者也关注这个话题,致函言论版。

父母生气时,一定要提高声量骂孩子吗?生气时说的话不好听,影响亲子关系,父母该怎么应对怒火,避免骂战?

Our Little Playnest负责人刘媚绮(38岁)是一名家长教练(parenting coach),她说,父母骂孩子通常是为了控制或制止孩子的行为,让孩子听从指示,但大声开骂未必有效。刘媚绮举办“从喊叫到建立联系”(From yelling to connecting)课程,和家长分享正向教养理念。

Our Little Playnest负责人刘媚绮认为,了解孩子成长阶段的情绪需要,面对亲子冲突时,家长能更好应对。(受访者提供)

她说,一些开骂情况是因为父母和孩子都在释放和发泄情绪,你骂一句我回应。如果家长换个处理方式,孩子未必会哭闹或顶嘴反驳。比如,叫孩子停止玩手机游戏,很多家长见孩子拖沓没马上听从,就大声骂“叫你停还不停”。若弹性处理让孩子多玩五分钟完成游戏,他们就不会因被迫中断游戏时间而哭,避免一场哭声骂声参半的情绪乱战。

教养方式应与时并进

打是疼、骂是爱,这句话反映父母爱之深责之切的心理。有家长问,以前的父母不也这样打骂孩子,我们不都是这样长大的吗?

资深育儿专家齐家教育机构创办人黄少宁(56岁)认为,现代孩子处于不同的成长环境,家长的教养方式可“与时并进”。她说:“身处互联网时代,小孩懂得上网,接触的信息也多,有时候某方面的知识可能也比家长多。家长对孩子又吼又叫,他们不愿听从。”

她提醒,管教孩子是纠正错误,启发他去思考和反省哪里做错,下次如何改进。要孩子顺从听话,应让他理解和心服,不应该是因为害怕被打骂而屈服。

人难免有脾气,尤其现代父母面对不少生活和工作压力,感到烦躁易怒,回到家有时会把情绪发泄在孩子身上。

资深育儿专家黄少宁指出,家长不随意大声骂人,包括夫妻间不相骂,也是一种家庭教育。(受访者提供)

因此,父母的情绪管理很重要,会影响亲子关系。不随意大声骂人,包括夫妻间不相骂,也是一种家庭教育,让孩子了解面对问题时,能心平气和解决沟通。

黄少宁说:“父母如果总是大声骂人,甚至骂粗话,小孩从小习惯了,步入少年期自然会惯性地和父母‘大小声’。”

有的家长谩骂时,有意无意说出贬低性言辞,长期可能造成言语虐待,带来负面影响。黄少宁提醒,一些小孩个性比较敏感,把负面情绪往心里藏,长期影响心理健康,有的还会自残。

为孩子树立榜样

刘媚绮说,如果被小孩激怒感觉生气,不妨先冷静或暂时走开,让丈夫或妻子先接手。她说,暂缓片刻深呼吸,有助理性思考,分析为何生气。

美国临床心理学家黛安娜·鲍姆林德(Diana Baumrind)提出四种“家庭养育模式”:专断型(authoritarian parenting)、权威型(authoritative parenting)、放纵型(permissive parenting)和忽视型(neglectful parenting)。

当中,权威型家长对待孩子有一定要求,但也展现温暖的一面,懂得聆听孩子的需求,亲子间有沟通。有威严的家长,说话语气坚定有力,无需提高声量,孩子能同时感受温柔的力量。

若一时失控破口大骂,事后父母可以和孩子道歉和好,并解释为何生气,孩子哪里犯错。也可以让孩子谈他的想法和感受,处理得当的话,冲突与和解也是增进亲子交流的机会。

黄少宁说,一些家长觉得“对不起”很难说出口,有的父亲觉得没面子,或应该严肃有威严,可以“理直气壮”骂人。其实,孩子看到父母为骂人行为道歉,会觉得父母愿意承认和接纳错误,日后他们犯错的话,也会勇于承认。

了解孩子情绪需要

孩子在不同年龄阶段有不同心智发展,家长不妨从身心发展角度了解孩童的情绪需求。

刘媚绮说,看到幼童哭闹时,许多家长的当下反应是立刻阻止,“我数到三你就不准哭”,但于事无补,孩子越哭越大声。家长若了解幼儿脑部发育还不健全,哭闹发脾气是一种情绪宣泄,就可更好地处理,不只是通过打骂的硬手段来管制行为。

步入青春期的孩子,有的觉得和父母有代沟,更倾向和朋友倾诉心事。父母若明白这样的心理,不妨把从上至下的管教态度,转为如朋友般相处,让孩子感觉亲近。双方沟通时,可减少怒骂,多些和气。