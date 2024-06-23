训斥孩子 小心情绪失控

本地有餐馆不久前推出促销口号“生嚿叉烧好过生你”。这句粤语俚语意指“生块叉烧都比生你好”，用来斥责孩子无用，反映一些家长怒骂孩子时可能不自觉地伤害到子女的自尊心。父母的情绪管理是门必修课，把自己的情绪管理好，才能给孩子良好的示范和引导。

编按：社会新闻，有些宛如一面镜子，映照出你我心声。家庭版推出《问有所闻》栏目，以新闻事件为引，请过来人及专家分享经验，供大家借鉴。

教养孩子，难免有令人抓狂的时刻：孩子不听话顶嘴，做事磨磨蹭蹭，不做作业不认真读书，调皮捣蛋闯祸等，家长怒气一触即发。

有的父母一生气就破口大骂，在大庭广众下也忍不住训斥孩子。结果小孩哭闹不止，父母面子挂不住更生气；若是青少年，杵在原地被骂会觉得没面子，心里不是滋味，亲子关系留下根刺。

前阵子，本地一家餐馆为庆祝双亲节推出促销，只要家长到店里对孩子说一句“生嚿叉烧好过生你！”（生块叉烧都比生你好！）就能获赠一盘叉烧，促销现已结束。这句话是责备儿女的广东话俚语，引来部分消费者的批评，认为这样的言语说词会伤害子女，不适宜。过去两个星期，早报读者也关注这个话题，致函言论版。

父母生气时，一定要提高声量骂孩子吗？生气时说的话不好听，影响亲子关系，父母该怎么应对怒火，避免骂战？

Our Little Playnest负责人刘媚绮（38岁）是一名家长教练（parenting coach），她说，父母骂孩子通常是为了控制或制止孩子的行为，让孩子听从指示，但大声开骂未必有效。刘媚绮举办“从喊叫到建立联系”（From yelling to connecting）课程，和家长分享正向教养理念。

Our Little Playnest负责人刘媚绮认为，了解孩子成长阶段的情绪需要，面对亲子冲突时，家长能更好应对。（受访者提供）

她说，一些开骂情况是因为父母和孩子都在释放和发泄情绪，你骂一句我回应。如果家长换个处理方式，孩子未必会哭闹或顶嘴反驳。比如，叫孩子停止玩手机游戏，很多家长见孩子拖沓没马上听从，就大声骂“叫你停还不停”。若弹性处理让孩子多玩五分钟完成游戏，他们就不会因被迫中断游戏时间而哭，避免一场哭声骂声参半的情绪乱战。

教养方式应与时并进

打是疼、骂是爱，这句话反映父母爱之深责之切的心理。有家长问，以前的父母不也这样打骂孩子，我们不都是这样长大的吗？

资深育儿专家齐家教育机构创办人黄少宁（56岁）认为，现代孩子处于不同的成长环境，家长的教养方式可“与时并进”。她说：“身处互联网时代，小孩懂得上网，接触的信息也多，有时候某方面的知识可能也比家长多。家长对孩子又吼又叫，他们不愿听从。”

她提醒，管教孩子是纠正错误，启发他去思考和反省哪里做错，下次如何改进。要孩子顺从听话，应让他理解和心服，不应该是因为害怕被打骂而屈服。

人难免有脾气，尤其现代父母面对不少生活和工作压力，感到烦躁易怒，回到家有时会把情绪发泄在孩子身上。

资深育儿专家黄少宁指出，家长不随意大声骂人，包括夫妻间不相骂，也是一种家庭教育。（受访者提供）

因此，父母的情绪管理很重要，会影响亲子关系。不随意大声骂人，包括夫妻间不相骂，也是一种家庭教育，让孩子了解面对问题时，能心平气和解决沟通。

黄少宁说：“父母如果总是大声骂人，甚至骂粗话，小孩从小习惯了，步入少年期自然会惯性地和父母‘大小声’。”

有的家长谩骂时，有意无意说出贬低性言辞，长期可能造成言语虐待，带来负面影响。黄少宁提醒，一些小孩个性比较敏感，把负面情绪往心里藏，长期影响心理健康，有的还会自残。

为孩子树立榜样

刘媚绮说，如果被小孩激怒感觉生气，不妨先冷静或暂时走开，让丈夫或妻子先接手。她说，暂缓片刻深呼吸，有助理性思考，分析为何生气。

美国临床心理学家黛安娜·鲍姆林德（Diana Baumrind）提出四种“家庭养育模式”：专断型（authoritarian parenting）、权威型（authoritative parenting）、放纵型（permissive parenting）和忽视型（neglectful parenting）。

当中，权威型家长对待孩子有一定要求，但也展现温暖的一面，懂得聆听孩子的需求，亲子间有沟通。有威严的家长，说话语气坚定有力，无需提高声量，孩子能同时感受温柔的力量。

若一时失控破口大骂，事后父母可以和孩子道歉和好，并解释为何生气，孩子哪里犯错。也可以让孩子谈他的想法和感受，处理得当的话，冲突与和解也是增进亲子交流的机会。

黄少宁说，一些家长觉得“对不起”很难说出口，有的父亲觉得没面子，或应该严肃有威严，可以“理直气壮”骂人。其实，孩子看到父母为骂人行为道歉，会觉得父母愿意承认和接纳错误，日后他们犯错的话，也会勇于承认。

了解孩子情绪需要

孩子在不同年龄阶段有不同心智发展，家长不妨从身心发展角度了解孩童的情绪需求。

刘媚绮说，看到幼童哭闹时，许多家长的当下反应是立刻阻止，“我数到三你就不准哭”，但于事无补，孩子越哭越大声。家长若了解幼儿脑部发育还不健全，哭闹发脾气是一种情绪宣泄，就可更好地处理，不只是通过打骂的硬手段来管制行为。

步入青春期的孩子，有的觉得和父母有代沟，更倾向和朋友倾诉心事。父母若明白这样的心理，不妨把从上至下的管教态度，转为如朋友般相处，让孩子感觉亲近。双方沟通时，可减少怒骂，多些和气。