灵活工作安排之外：孩子生日有红包 也能享医药保险等福利

对新手父母来说，任何帮助都可以发挥作用。这名在Trip.com工作的新手妈妈，就享有让亲友羡慕的灵活工作安排和非常慷慨的公司福利，包括可以选择上下班时间、孩子从出生到五岁每年生日都能获得公司发的红包外，还有配偶和孩子都能享有医药保险福利等。到底这家国际知名的在线旅游服务公司，如何体现以人为本的理念，不仅照顾员工的福祉，甚至连他们的家人也一起照顾，且听这名新手妈妈分享一二。

以人为本、亲家庭的公司政策和福利，特别是对初人父母的职场人来说，让他们可以同时兼顾事业和家庭，在养儿育女的历程上更添助力。29岁的新手妈妈梁玮珊非常同意这一观点。

孩子有成长礼金 也可享医药保险

今年9月，对Trip.com营销活动经理梁玮珊来说，意义非凡。她不仅迎来儿子萧义恒的一周岁生日，还将获得公司称为“程二代程长礼金福利”的育儿奖金，可说是双喜临门。

程二代程长礼金福利，是母公司携程为员工特别设立的福利。所有服务满三年及以上的全职员工，无论性别、所在岗位、国家和城市，在2023年7月1日后生育“程二代”，每个孩子在一周岁至五周岁的生日时，都可获得一份成长礼金，五年的总金额达1万元人民币（约1860新元）。

除了现金奖励，公司的员工保险甚至连她的配偶和孩子一起照顾，这个连许多大型国际企业都没有提供的福利，让梁玮珊的朋友羡慕不已。梁玮珊心存感激地说：“公司保险连同员工的配偶与子女一并兼顾，义恒看儿科医生的费用都能报销，这真的很有帮助。”

受益于灵活工作安排

在与上司沟通后，梁玮珊的灵活上下班时间让她能准时到托婴中心接送儿子。（图/Trip.com提供）

梁玮珊在2020年加入Trip.com，主要职责包括管理新加坡市场的销售活动和战略，日常任务通常需要与公司内外部的团队密切合作。大多数会议都可在线进行，方便又高效，也符合现代数码时代的企业高效特质。

冠病疫情后，公司推出灵活工作制，允许员工每周两天（星期三和星期五）居家办公。除了办公地点灵活，员工可按个人情况申请调整工作时间。

初为人母的梁玮珊在周日送儿子到托婴中心，需要在晚上7时前接孩子，否则要缴付额外征费。她因此和上司沟通，调整上下班时间，提早半小时在早上8时30分开工，尽量在傍晚5时30分下班。她也会与丈夫沟通由谁接儿子回家，如果来不及，才请父母代劳。

灵活的上下班时间，是梁玮珊安心工作的关键条件。实际上，儿子出生后不久，丈夫正好得出差。灵活工作制犹如“救命恩人”，让她在无人分担照顾宝宝的那段时间，还能兼顾新手母亲和职业女性两个角色。有时，一些项目必须在短时间内完成，梁玮珊就会按项目的重要性，优先处理。那些无法单独完成的任务，她的团队及同事都乐于相互帮忙。

“我回家后得照顾宝宝，很难工作。因此，我必须在上班时间内，高效地优先处理重要任务。最让我感到放心的是，我有一个凝聚力强、相互支持的团队！”——Trip.com营销活动经理梁玮珊

以人为本 留住人才

公司阐明所有全职员工都可申请灵活安排工作时间，而不会影响年度表现评估，就如梁玮珊在休完产假回来后，也有机会到澳门出差，并给予各种机会让她发挥和学习。（图/Trip.com提供）

公司致力于确保员工能平衡工作与生活，提高工作绩效和效率，并通过人性化的员工体验，更好地吸引和留住人才。公司一直遵循新加坡人力部和劳资政公平与良好雇佣联盟的最新指导原则，同时参考其他公司的最佳实践，定期审视灵活工作政策，了解是否需加以修订。

自2022年6月，混合或远程办公已纳入公司政策内，公司的人力资源部指出，灵活工作安排是最受员工欢迎的政策之一，也是留住人才的关键因素。

梁玮珊认同道：“我认为自己会在Trip.com工作很长一段时间。我休完产假回来后，公司和团队非常支持我。他们让我顺利适应新手妈妈的角色，也提供各种机会让我发挥和学习，像安排我到澳门出差。”

公司阐明所有全职员工都可申请灵活安排工作时间，这不会影响员工的年度表现评估。

Trip.com新加坡总经理翁銘俊说：“公司以人为本，这包括了我们的客户、合作伙伴和员工。我们把用户放在第一位，合作伙伴紧接在后。然而，要做到这一点，我们必须首先照顾好我们的团队。高满意度的员工，方能更好地服务客户，并与合作伙伴紧密协作。这就是为什么我们定期审查我们的政策，看能如何改进，并需要时引入新政策。”

他表示，例如心理健康就是其一。随着企业和社会越来越重视员工的心理健康，公司也增加这方面的员工福利。通过员工援助计划，员工可匿名寻求心理咨询，而且公司也在员工保险内，增设精神科医生及心理学家的看诊费报销。

更多亲家庭政策

公司的亲家庭政策让职场妈妈梁玮珊能真正做到平衡工作与生活。（图/Trip.com提供）

除了育儿激励福利政策“程二代程长礼金福利”、产假与陪产假之外，公司还有一系列亲家庭政策。

辅助生育福利政策

其中一个特别引人注目的是针对女性员工的辅助生育福利政策，通过提供经济援助，减轻她们在追求生育时可能面临的经济压力，从而营造一个更加关怀和支持性的工作环境。根据员工的工作年资，且相关程序必须符合当地法律的规定，符合条件的女性员工可以获得用于冷冻卵子或辅助生殖技术（如体外受精）的补贴，最高可达人民币20万元（约合3万7200新元）。

弹性福利

所有员工每年都可以申请1000新元的弹性福利。

派发旅行币

公司每年也派发3万枚旅行币（价值300美元）到员工个人的Trip.com帐户，鼓励他们旅游，平衡工作与生活。

正如梁玮珊所说，公司提供的灵活工作安排和慷慨的福利，总是让她的朋友们都羡慕不已，让她能真正做到平衡工作与生活。

【本文由Trip.com呈献】