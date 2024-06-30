母女共划皮艇 心灵港湾有依靠

王佳慧是一名皮划艇志愿教练，每逢周末会到百盛亲水天地教导划皮艇。她的热忱影响两个女儿投入皮艇运动，从中建立信心和勇气。丈夫虽不碰水，但以行动支持妻女，一家四口的周末因划皮艇变得更充实。

早晨的阳光洒在水面上，王佳慧（47岁）和小女儿林鑫瑜（14岁）划着皮艇穿行红树林间。对这对母女来说，划皮艇（Kayaking）不仅是一项运动，更是亲情的纽带，将她们紧密联系。

王佳慧是本地一家跨国公司的高级制图师，育有二女的她逢周末会到人民协会旗下的百盛亲水天地（PAssion Wave）担任皮划艇志愿教练，长达20年。小女儿林鑫瑜在耳濡目染下，对划皮艇深感兴趣，并积极参与皮艇活动。今年3月，林鑫瑜还代表新加坡参加亚州皮划艇激流回旋锦标赛。

王佳慧受访时说，自己是在理工学院求学时，初次接触皮划艇，后来在教练鼓励下，逐渐学会并投入这项运动。“通过皮划艇，我找到自己的‘me time’（个人时间），划皮艇有助减轻压力，让内心平静。它不仅是一项体能锻炼活动，还可从中亲近大自然，探索红树林的美丽风景。”

王佳慧对皮划艇的热爱不仅推动自己成为一名教练，还深深影响两个女儿。她说：“女儿还小时，丈夫会带她们到岸边看我教课。日子久了，她们逐渐对划皮艇产生兴趣。当她们年满12岁时（报名皮划艇课程的最低年龄要求），我为她们报名了一星划艇课程。”

为培养女儿划皮艇的兴趣，王佳慧带她们到本地划艇租赁点近距离观察划皮艇，在陆地上教导她们基本划桨动作和安全规则，甚至让她们在平静的水域上体验划皮艇；从旁指导和鼓励她们，以激发她们对皮划艇的好奇心与热忱。

大女儿克服恐海症

王佳慧坦言，两个女儿一开始对皮划艇感到犹豫，尤其是大女儿林可嵛（15岁），曾因恐海症而对大海产生极大心理障碍。不过，在她的引导和鼓励下，大女儿终于克服恐惧，如今能轻松自如面对水上运动。王佳慧说：“可以从一些入门课程开始，逐步建立孩子的信心和兴趣。同时向孩子强调划皮艇的乐趣和冒险性也有助于激发好奇心。”

至于小女儿林鑫瑜，个性原本害羞胆小。通过划皮艇活动，让她变得更活泼、自信、外向，并且对尝试新事物充满热情。王佳慧说：“最难忘的经历是鑫瑜13岁那年和我参加了她人生中第一次最长、过夜划艇探险活动，我们从巴西立的百盛亲水天地一直划到三巴旺的百盛亲水天地，总距离35公里，不仅考验毅力，也看到她在划艇上的成长和进步。”

林鑫瑜（左）非常享受和妈妈王佳慧一起划皮艇，令她感到快乐和放松。（李冠卫摄）

林鑫瑜今年3月还参加位于泰国芭堤雅罗勇（Pattaya Rayong）举行的亚州皮划艇激流回旋锦标赛，她说：“整个训练过程相当艰辛。我们每天有两次训练，到了晚上已筋疲力尽。参加该比赛的好处是，我有机会与其他国家的选手成为朋友，并能接受国家级教练的训练。那次的经历让我更好地掌握划艇技巧，尤其是在划皮艇的三星技能上有了显著提升，这些技能在划艇激流回旋比赛中是必需的。”

因为划皮艇的共同兴趣，两个女儿与妈妈之间有更多话题和交流机会，从中增进对彼此的了解。林鑫瑜说：“和妈妈一起划艇，令我感到快乐和放松，划皮艇让我们的关系更亲密。”

她分享，划艇不仅让她保持健康，也有助增强自信和勇气。“在学校的体育课上，我不再轻易感到疲倦，特别是在打羽球时，这都归功于划皮艇的锻炼。”

王佳慧（后）指导女儿林鑫瑜划皮艇，鼓励她勇敢面对挑战。（李冠卫摄）

从母亲身上，她学到划皮艇时需要更外向，并且在他人有需要时要挺身而出。“她总是鼓励我勇敢面对挑战，提升划艇技巧。”

林鑫瑜（右）希望自己有朝一日能和妈妈王佳慧（左）一样，成为皮划艇教练。（李冠卫摄）

林鑫瑜的目标是成为一名皮划艇志愿教练，让母亲为她感到骄傲。闲暇时她会在母亲的皮划艇课上帮忙指导学生，希望积累经验，为将来成为教练做好准备。

父亲是女儿后盾和支持者

尽管父亲林宝强（45岁）不参与划皮艇或任何水上运动，但他总是陪伴两个女儿参加皮划艇课程。周末不上班时，他也陪伴妻子到百盛亲水天地授课。他分享说，之前只有妻子周末划皮艇，女儿总是待在家里玩手机。自从女儿开始划皮艇后，一家人的周末变得更充实活跃，皮划艇无形中拉近了全家人的关系。

父亲林宝强乐见妻子和女儿享受划皮艇的样子。（李冠卫摄）

妻女在水上划皮艇时，林宝强总习惯站在岸边为她们打气。他笑说：“我非常喜欢看妻子和女儿们享受划皮艇的样子，希望我在场能给予她们精神上的支持。”

林宝强全力支持太太王佳慧（左二）和两个女儿林鑫瑜（左一）和林可嵛划皮艇。（受访者提供）

林宝强愿意为妻女们的爱好投入时间和资源，全力给予精神和经济上的支持。无论是送她们去训练，接她们回家，还是在海滩上的陪伴，他希望通过实际行动让妻女们感受他无条件的支持和爱。

对于两个孩子来说，母亲是她们的皮划艇导师和榜样，父亲则是她们的坚强后盾和支持者。鼓励孩子追求兴趣和爱好需要耐心和热忱。王佳慧和林宝强通过亲身示范和积极支持，不仅帮助孩子们培养兴趣，还建立深厚的亲子关系。

通过皮划艇，林家四口在水波间找到了彼此心灵的港湾。