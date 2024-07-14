走出家门勇于尝试 乐龄日子继续精彩　

年长者如何过得充实有意义，同时确保身心健康，一直受社会所关注。三名乐龄人士分享他们如何善用时间，积极参与活动融入社群，从中找到快乐与满足。

编按：新栏目《家事连线》由记者主持，邀请素人或专家针对社会和家庭课题，以切身经历分享看法及观点，互相交流。

主持：叶晓虹

开场白：《新明日报》近日报道，6月学校假期，有家长带孩子到图书馆备考时，不满年长者在图书馆的沙发区待上一整天，甚至睡觉，认为是滥用图书馆资源。

退休后的日子，许多年长者有更多自由和时间，但如何利用这些时间却成了一个新挑战。记者接触过的一个第二代小贩就曾分享，其父退休不做小贩后特别喜欢搭乘巴士，从起点站一路坐到终点站。老人家总习惯静静地欣赏沿途风景，肚子饿了就下巴士找美食医饱肚子。对他的父亲来说，这不仅是一种消磨时间的方法，更是一种放松心情、享受生活的方式。

上了年纪的人，可以怎样打发时间？乐龄人士如何度过充实而有意义的日子，为黄昏岁月增添色彩，是个值得深思的问题，我们邀请三位嘉宾分享经验，希望能为大家带来一些启发和灵感。

连线嘉宾：

黎巾华（61岁，简称“华”）

前销售经理，2008年退休，有一子。

李彩萍（68岁，简称“萍”）

全职家庭主妇，有一对子女，孩子未婚同住。

李一翔（60岁，简称“翔”）

前营运与工程总监，2018年退休。已婚无子女。

问：三位平时最喜欢哪些消遣活动？这些活动如何充实生活？

华：退休后，我最喜欢晨运。我加入一个气功小组，成员大多是50至70岁的退休人士。每逢周一至五早上7时至8时，在两位也是退休人士的老师指导下，我们会一起练气功。每天的锻炼内容都不一样。这个活动免费，参加人数大约有15至20人。通过气功，我结识很多朋友，大家有共同兴趣。彼此相互鼓励，还会留下来聊天，有时会带自己烹制的食物分享和交流食谱。

黎巾华退休后，每周一至五都和一群志同道合的朋友练气功。（受访者提供）

萍：我的消遣活动很简单，空闲时会在家里追韩、泰、港和本地剧，也会观看子女推荐的戏剧。疫情期间，孩子买了卡拉OK点唱机，一有时间我就会唱唱歌。唱歌是不错的消遣，心情不好的时候，把闷气唱出来挺好的。几个月前我和姐姐参加民众俱乐部的歌唱班。班上的同学都是乐龄人士，有40几人，老师教新歌，然后同学们轮流上前独唱。这样可以训练自己在别人面前唱歌的胆量。我也有用手机网购，我网购的次数比子女还多。

翔：我目前是八个不同政府机构和非营利组织的义工，同时也在学习日文和太极拳。老实说，这些“平时”的义务活动已超出“消遣”范围，虽说是义务活动，但是一旦承诺就要去做，变成了有目标、要付出和承担责任的活动，例如替“愿之心”送餐给有需要的家庭，从疫情开始至今。

想要沉浸在绿意间时，我会为公园局到不同公园做蝴蝶、蜻蜓、园林鸟类、苍鹭或综合生物多样性的观察调查，或者去种树。想要多与人交流互动时，我会去水域监督协会（Waterways Watch Society）带队清理蓄水池，与企业职员、中、小学生们分享保护水资源的重要；会替国家环境局去不同街区巡逻，劝阻那些随地抽烟、乱丢垃圾的人。

想要保持学习动力和社交能力时，我会去“我的社区”（My Community）做三小时户外社区导览，讲述不同街区的前世今生；也去亚洲文明博物馆和李光前自然历史博物馆导览。虽说是一小时的导览，但是如果是没导过的特展，还是得花上两三周时间做资料搜集、整理，拟出导览内容和路线，去博物馆预先熟悉展品等。

李一翔在八个不同政府机构和非营利组织担任义工，同时积极学习日文和太极拳。（受访者提供）

问：一翔和巾华做义工练气功，这当中是否有特别经历或故事可分享？

翔：有的，但是看多、听多以后，一些当时被触动的，过后就觉得这些也就是不同人生中的插曲。像“生命中不能承受的轻”一样，我们都是别人生命中的过客，别人沉重得不能承受的经历，对我们来说却像风一样轻，无法带来什么，也带不走些什么。像宏茂桥有位独居的百岁老太太，有一次送饭去的时候，她说几天前凌晨上厕所时跌倒，还好那天她的侄孙女来看她，把她送去医院缝了好多针，前天才回到家里，要是她的侄孙女迟来几天，她可能就无助地走了。

华：练气功让我结识一班志同道合的朋友。每年农历新年，我们都会聚会庆祝，每人会带一道菜分享，大部分食物都是我们自己煮的。气功课结束后我会留下来自己做额外的锻炼。我患有高胆固醇，锻炼让我感觉更好，并且有助我控制胆固醇。作为老年人，保持身体健康很重要。

问：不是每个年长者都擅于网购，彩萍可否提供网购贴士？

萍：网购是不错的消遣活动，我从中学会很多网购贴士，例如如何在摸不到物品的情况下，确保品质良好，或是学习用折扣券等，也懂得货比三家。用手机网购也是一种学习，让头脑灵活。

李彩萍热爱追剧、唱歌和网购；她认为网购是乐龄人士的一种自我学习，有助头脑保持灵活。（受访者提供）

问：年长者要如何找到适合自己的消遣？

华：孩子和孙子们终究会长大，他们会拥有属于自己的生活。我们必须开放心态，结交新朋友或培养新爱好来填补空虚。不妨到住家附近的民众俱乐部，了解有哪些活动或课程可参与，做个积极、健康、友善的年长者。

萍：年长者要多出来活动，别一直关在家里，头脑才不会生锈。年长者也要懂得打扮美美出门。虽然年纪大了，还是可以用心打扮，让自己时尚一些。

翔：比较关键的是要勇于尝试，跨出第一步。有很多活动，不尝试就不知道适不适合自己。若不适合可放弃，就不会平添不必要的负担和烦恼。