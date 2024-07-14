三新家电 设计简约功能强大

现代家电设计简约，同时具备多合一的强大功能。戴森独创洗地吸尘机，实现“地面不脏”和“机器不脏”两大洗地标准；三星智能微波炉可完成多种烹饪方式，陶瓷内壁易于清洁；Prism+ “Rhythm”系列条形音箱则将美学、立体音效和超值价格融于纤薄机身中。

家电产品日新月异，无论实体店或网上都能看到不同品牌推出新品。这期推介三款新品：独创的洗地吸尘机，超纤薄型的条形音箱，以及多合一智能微波炉。

·Dyson WashG1洗地吸尘机：分离固体和液体垃圾

WashG1有两个滚轮，可同时进行水清扫和去除异物的洗地功能。（商家提供）

家居打扫可靠吸尘机帮忙，抹地和清洗拖把等就挺费劲的。

经过两年的技术研发，戴森推出可同时进行水清扫和去除异物的洗地吸尘机WashG1。

其设计和性能在市场上具有独特性，采用不依赖吸力的洗地方式，这是戴森基于对传统洗地产品使用痛点而推出的解决方案，旨在实现“地面不脏”和“机器不脏”两大洗地标准，不仅提高清洁效果，也延长机器使用寿命。

试用时，机身没有想象中那么重，少过5公斤，滑动自由，转向能力灵活，且可降低机身与持把的角度，深入低矮家具底部清洁，即使长时间使用也不感疲劳。边边角角都能抹干净，地板也不会湿答答。机身容器可盛放1升水，最多可清扫290平方米（约3120平方英尺）面积的地面，具备三种出水模式，可以根据异物种类和污染程度调节水量。两个滚轮向相反方向旋转，通过26个喷射口清洁地面。

这架洗地吸尘机与一般的湿垫吸尘机不同，摒弃传统洗地机依赖吸力和管道的概念，避免颗粒物积存在管道内，也防止细菌滋生。清洁系统主要由清水和污水两个独立部分组成，没有颗粒物在管道中循环，从根本上消除堵塞的问题。采用高效的洁净分离系统，开机后两条主滚筒反向旋转，持续清洗并卷起地面上各种尘物，两根内置副尼龙滚刷不断刷下主滚筒上黏附的固体污垢、碎屑和毛发，将脏水集入污水箱，固体垃圾刮入碎屑托盒，实现固液垃圾分离，清洁过程更卫生。

机身独特设计，提高维护便利。水箱位置设计便于拿取，污水箱采用“无死角”和宽口设计，方便倾倒污水和日常清洁。按下按钮，水箱和污水桶可轻松分离。清扫结束后，利用自动清洗模式，在2分钟内彻底清洗干净。完成清扫后在支架上充电，一次充电最多可使用35分钟，充满电需要4小时。

▲价格：$1199

设计、功能：9/10

·Samsung Bespoke智能微波炉：多合一功能烹饪灵活

Samsung Bespoke智能微波炉可烧烤、蒸煮、微波，还能发酵面团和制作酸奶，功能多样。（商家提供）

这款32公升智能微波炉（型号MC32DB7746KCSP）属多合一功能，可完成烧烤、蒸煮、微波，甚至发酵面团和制作酸奶等，让用户享受灵活烹饪方式带来的便利。

无需使用油炸锅，即可品尝油炸美食，将食物放在特制托盘上，加入少许油，然后选择“空气炸”模式，可自定温度和时间，使用自动烹饪菜单，可炸薯条、马铃薯饼等酥脆食物。

外观简约，控制面板由玻璃制成，轻触就能选择烹饪功能和调整设置，也易于清洁。

微波炉配置宽大烤架，烧烤面积可覆盖99%的转盘，热量分布均匀，可完美地烧烤和煎烤食物。

强力解冻功能，输入食物类型如肉类、家禽、鱼类、面包／蛋糕和重量，微波炉会计算出最佳解冻时间和强度，让你迅速准备食材的同时，也保存食物营养。

陶瓷内壁，易于清洁，且不会变色。微波炉珐琅的抗菌活性高达99.9%，另外抗刮花力是不锈钢的24倍。

嵌入式WiFi，使用更便利和安心。通过SmartThings应用，使用智能手机上的语音助手，如Samsung Bixby、Amazon Alexa或Google Assistant，指示微波炉“做饭”，随时远程监控微波炉的操作功能。

▲价格：$749

设计、功能：8.5/10

·Prism+条形音箱：超纤薄音效佳

Prism+ Rhythm条形音箱相信是本地最纤薄的音箱，仅3.5公分高，可将它和扬声器安装在任何空间。（商家提供）

这款“Rhythm”系列条形音箱，相信是本地最纤薄的音箱，仅3.5公分高，比一节AAA电池还短，比同类产品“纤瘦”52%，可将音箱和扬声器无缝安装到任何空间。外观抢眼，更符合现代简约家居设计需求。

音箱专为Dolby Atmos打造，2.1声道，有240W强大输出功率，无论房间大小，都能营造出充满空间、身临其境的音效，重现类似电影院的环绕音效体验。将美学、环绕立体声音频和超值价格融于小巧的机身中。

配置一个6.5英寸无线重低音扬声器，带来超强低音效果，可自由将其移动到任何最佳位置，而不必担心接线的麻烦。多种端口和连接选项，包括用于无线连接的蓝牙5.3和HDMI IN。

▲价格：$299

设计、功能：8/10