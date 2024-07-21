亲亲我的宝贝 爱要有界限

现代父母一般不吝于表达爱，而拥抱和亲吻等肌体接触，是他们表达爱的一种方式。但当孩子逐渐长大，对这样的亲密互动开始感到尴尬时，家长应适当做出调整，让孩子舒服自在地健康成长。

有一首现代儿歌《爱我你就抱抱我》的歌词这么写道：“爱我你就陪陪我，爱我你就亲亲我，爱我你就夸夸我，爱我你就抱抱我。”亲孩子、抱孩子，是父母表达爱的方式，孩子在成长过程中，心灵上感觉被爱和需要。

不久前两则关于明星艺人与子女相处的新闻，引起网友热议。艺人欧阳妮妮的男友张书豪向她求婚，影片中拍到明星爸爸欧阳龙捧着女儿的脸嘴对嘴亲吻，再继续亲脸颊和额头。另外，台湾艺人狄莺、孙鹏的儿子孙安佐被爆于泰国吸食大麻后私闯民宅，有报道谈及夫妻的育儿法，包括狄莺与儿子同床共眠到15岁。

当孩子年龄渐长，父母和孩子还能如往常那样亲亲抱抱吗？双方应该如何调整相处的“界限”？

大方展现对家人的爱

陈爱明（54岁）育有一对子女，儿子25岁，女儿22岁。她和孩子们感情融洽，在孩子年幼时就常拥抱和亲吻他们，但从不亲嘴。现在睡前孩子们还会和妈妈拥抱或亲脸颊，互道晚安。

陈爱明（右二）和儿子（右一）与女儿（左二）感情融洽，孩子们长大后还会和她拥抱亲脸颊。（受访者提供）

她说：“家人之间的爱，可以大方展现出来，这向来是我和孩子的相处方式。”

上一辈传统形象的父亲较严肃，对子女的爱也较少挂嘴边，现代爸爸黄君（41岁）则主张以行动说爱。他比喻，父母的爱能为孩子的情绪户头添值，宛如银行户头一样，孩子感受到被爱，对他们心灵建设有益。

黄君的三名子女年龄介于9岁至13岁，他说：“我的两个儿子性格不同，小儿子活泼好动，不抗拒拥抱或亲吻他，11岁大儿子性格比较酷，没什么特别表示或回应。女儿刚上中学，她小时候比较内向，现在会把对父母的爱表达出来。女儿每天出门上学前，我和太太会一起抱抱她，来个家庭式拥抱。”

家人之间一些肢体互动是自然、可被接受的，比如黄君平时叫孩子起身时，会稍微按摩他们的肩膀，有助醒醒神。

按成长阶段做调整

尽管不吝于表达爱，家长还是要懂得拿捏“尺度”。孩子在不同成长阶段，身心灵会有变化，父母说爱的方式可调整，双方多沟通，相互了解彼此想法。

陈爱明说：“儿子上小学后，我就不在外人面前叫他的昵称baby了，他曾告诉我会感到不好意思。步入青春期时，我知道和他出门牵手，他会觉得尴尬。现在儿子长大了，反而不会太在意，出门时他会挽着我的手，提醒我走路要注意安全。以后儿子若有交往对象，考虑到对方感受，我会减少这类较亲密的举止。”

黄君的做法则是家长先主动，让孩子回应。“我有时回到家时先张开双臂，让孩子主动过来拥抱。随着孩子的成长，我看到他们反应上的变化。孩子小的时候，一见到父母回家就很兴奋，会过来抱抱，现在他们渐渐长大，我回到家时，他们有时反而待在房间里。”

黄君（左）和女儿定期一对一吃饭“约会”，促进父女感情。（受访者提供）

黄君如今会个别安排孩子们喜欢的活动：和儿子玩电玩游戏，也和女儿定期一对一“约会”吃饭。

父母与孩子的深厚感情，不只建立在肢体语言上，还体现在日常生活中对彼此的关爱行为。陈爱明说：“我的孩子会通过不同方式表达关爱，女儿平时会发短信，问我一天过得如何，午餐吃了什么。”

孩子10岁后宜调整亲密方式

家长和孩子之间如何划分亲密的边界？资深育儿专家齐家教育机构创办人黄少宁（56岁）认为，每个家庭的情况和相处方式不同，但作为一个参考，她建议父母在孩子10岁之后，调整与孩子的亲密方式。

她说：“因互联网和社交媒体的普及，现代小孩提早接触各类讯息，包括性相关资讯，但他们身心还未成熟，可能感觉混淆。小时候很多孩子喜欢与父母同床睡觉，有安全感，长大后应该有性别意识，同床未必合适。”

换言之，如果母子或父女长期过于亲密，孩子性别意识淡化，缺乏身体隐私和自我保护意识，或影响孩子成年后的性生理及心理健康。

孩子步入青春期后，若对父母的拥抱和亲吻感觉别扭，父母可转换不同的亲密方式。拥抱有不同方式，譬如把贴身的正面拥抱换做搭肩；亲吻也可以只亲额头或脸颊。

家长不妨了解孩子爱的语言。《爱的五种语言》（The Five Love Languages）书籍系列作者查普曼博士发现，人们在表达与接受爱时，基本上有五种爱的语言：肯定的言词，有品质的共处时间，惊喜送礼，愿意为对方做事，身体的接触。

有的孩子因被父母赞许或拥抱，感受到父母的爱，有的则喜欢获父母全神关注，一对一出门吃饭。黄少宁说：“了解孩子的个性，以及他们爱的言语，家长可以营造和谐又亲密的亲子关系。”