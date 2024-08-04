孩子会考 家长加油不加压

小学离校考试是学子们学习生涯的第一个里程碑，无论是学生或家长，备考过程难免有压力。三名家长分享他们在这期间如何陪伴和鼓励孩子，希望孩子们能从中学习不畏困难的精神。

主持：黄亿敏

开场白：不到两个月就是小学离校考试（PSLE）。莘莘学子即将面对学习生涯的第一次重大考核，心情难免紧张，家长也多少感受到压力。有些家长会特地拿长假“陪读”，有的不仅亲自教导，甚至还为孩子准备笔记。社交媒体和聊天群组上不乏各类备考贴示和讨论，仿佛家长也上考场。

参与《家事连线》的三名在职家长分享和孩子准备小六会考的过程和心情。他们的孩子各有不同学习进度，有的平日学习循序渐进，有的则是主流学校里的特需学生。面对不同的学习挑战，受访者都从容应对，不给孩子施加太多压力。

连线嘉宾：

卓茹妮（42岁，简称“妮”）

制造业区域监管事务董事，育有12岁儿子和10岁女儿。

尤莉媜（45岁，简称“莉”）

任职金融界，育有两名女儿，分别为15岁和12岁。

吴宝来（44岁，简称“宝”）

从事活动策划，育有三名子女，年龄介于9岁至14岁。

问：如何与孩子一起备考？

莉：为加强学习，女儿的学校安排了辅助班，加上课余上补习班，她平日的时间表已排得相当满。还好她很自律，会安排时间完成作业和复习功课，星期天则休息和放松。

尤莉媜认为女儿相当自立，平日也有各类辅助班和补习，她无需拿假期陪孩子备考。（受访者提供）

三年前大女儿准备小六会考时，我没特地拿假，这次小女儿上考场也一样。若申请假期，其他同事就得承担额外工作。

宝：我不会给孩子学习压力，从不要求分数一定要最高，只希望他们求进步。哪怕这次成绩只比上一次多5分，也是一种进步。三个孩子的学习能力和喜好都不一样，只要他们用心努力并发挥最大潜能，就足够了。

两个儿子主动学习，女儿比较缺乏集中力，一些科目她较没兴趣，学习就提不起劲。了解这点后，我们针对她的学习兴趣制定温书模式。我们为她安排一对一的华文补习课，教导认字时通过说故事的方式，帮助她记住笔画。如果居家办公，我会当她的“读书伙伴”陪读。

妮：考试虽将近，但我没有为儿子特别加强复习，刚过的6月学校假期也没有安排冲刺班，不想增添额外压力。平日，他都准时完成老师给的功课。儿子患有焦虑症和阅读障碍，步入高年级后，课业繁重，对写作的要求更高，有些科目如科学，也有指定用词规范才能得分。

这些学习指标，成了一种“框架”，儿子自我要求颇高，当无法达到所谓的标准时，情绪难免受影响。我重视他的情绪管理，无论成绩优劣，只要表现佳，都会称赞他。老师们也很尽责，会关注他的学习进展。

问：孩子面对考试压力如何减压？家长是否也压力山大？

莉：每个学生的抗压能力不同。从2021年起，教育部取消总积分（T-score）制度，改而使用积分等级（Achievement Level，简称AL）。AL共分八级，但一些等级之间分数只有微差，比如90分及以上是AL1，89分是AL2。有的家长便把焦点放在直接收生计划（DSA）上，认为孩子若成功入选，就少了上考场的压力。

我会为孩子设学习目标，如果成绩达标，我们一家年底旅游时，会给她一笔预算购买她喜欢的物品，这是一种学习推动力吧。

宝：相较于压力，我觉得女儿在体力和精神上比较累吧。尤其现在上课后还有各类辅助班和补习。因此，我在周末尽量安排一些活动带孩子出外放松身心。一些家长也许会因小六会考而取消各类活动或同学庆生邀约，让孩子专注备考，但我觉得生活可以如常。

卓茹妮认为，12岁孩童的身心未必能承受考试压力，家长若施压，可能影响孩子身心健康。（受访者提供）

妮：儿子说他挺担心小六会考的，我觉得12岁的孩童，身心未必已成熟，能承受压力。若家长也施压的话，会影响孩子的身心发展。备考过程中，保持健康很重要，尤其孩子在成长期，睡眠很重要，我常提醒孩子们尽早入睡，不要熬夜。

问：家长在孩子备考过程中应扮演怎样的角色？

莉：有些家长会亲自教导课业，我给孩子的是精神上的支持。每天晚上入睡前，会和孩子们聊天，问她们上学的情况。考试期间，我确保她们饮食均衡，必要时补充维生素。

妮：无论是儿子或女儿，我从不比较他们的成绩，也不和他人做比较，每个孩子应该根据自己的学龄和能力学习，超前学习未必是好事。

儿子热爱运动，是排球校队成员，平时也喜欢跳嘻哈舞。周末时，我陪他骑脚踏车，我们也会聊聊天。儿子对科学感兴趣，经常发问，这也是我们周末骑车的共同话题。

吴宝来认为，准备会考是对孩子的磨炼，让他们个性更坚韧。（受访者提供）

宝：我扮演孩子啦啦队的角色，常鼓励和支持他们。之前大儿子备考时，见他玩电脑游戏，我难免会唠叨，然后向他解释，这是因为见他态度不够认真，担心考试无法发挥水平。这回轮到女儿上考场，我告诉她，考试也是种磨炼，让个性更坚韧，备考过程中，会更了解自己。

问：希望孩子在备考中有什么收获？

莉：小六会考是学生生涯的第一个里程碑，接下来还要面对更多学习挑战。最重要的是，凡是做事要有规划，不要临时抱佛脚，一定要认真和勤奋。

妮：做事要有信心，培养坚毅的个性。

宝：希望孩子通过备考过程，学到不畏困难，凡事尽力，不轻言放弃。比如碰到较难考题，不要愣在那里苦想，可以先完成其他题目后，回头再作答。生活中遇到困难时，解决方法不一定只有一种，可以做不同尝试，所谓条条大路通罗马。