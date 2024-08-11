另类学前教育 携幼儿环游世界

一般父母会送年幼孩子接受正规学前教育，但王元杰和陈雪燕却向公司请两年长假，今年初带着4岁儿子环游世界，至今已踏足29个国家。这对年轻夫妇相信，让孩子体验世界能激发他的好奇心，培养他适应环境的能力，以及坚韧不拔的精神。

在这个喧嚣忙碌的时代，许多家庭通过旅行寻找内心的平静，同时加强亲子关系。

然而，像王元杰（35岁）和陈雪燕（35岁）如此勇敢的年轻父母并不多。今年1月，他们带着4岁儿子王峰峰踏上一段跨越多国的“学前空档年”（preschool gap year）旅程。这段非凡的家庭旅行，不仅丰富他们的生活，也为儿子带来难忘的记忆和宝贵的成长经历。

王元杰和陈雪燕皆为公务员，他们很幸运得到雇主的支持，得以暂时休两年长假，全心投入旅程中，享受这段特别的亲子时光。

4岁属于好奇阶段

王元杰受访时说：“我和太太热爱旅行，旅行开阔我们的视野，认识到自己的渺小。雪燕怀孕时，我们便决定将来要带着孩子去感受辽阔的世界，希望通过亲身体验，让孩子更好地了解世界。”

为何选择在孩子4岁时就开始这段旅程？王元杰解释道：“峰峰正处于对周围的一切充满好奇和兴奋的年龄，我们想充分利用这个宝贵时机，培养他对生活的好奇心、坚韧不拔的精神，以及敢于冒险的勇气。”

王家一家三口至今踏足30个国家。人在旅途的他们正计划前往美国和加拿大，并有意探索南美洲。（受访者提供）

目前，一家三口已踏足29个国家，足迹遍布马来西亚、印度尼西亚、尼泊尔、中国、澳大利亚、阿联酋、土耳其、欧洲多个国家（包括阿尔巴尼亚、北马其顿、保加利亚、希腊等）。受访时，在肯尼亚的他们正计划前往美国和加拿大，并打算探索南美洲。

为了这次的长途旅行，王元杰和陈雪燕精心筹划和准备。他们不仅要确保带齐所有必需品，还接种了约20种疫苗，并提前储蓄，预算是每天花费150元。王元杰说：“过去几年，有幸父母帮忙照顾孩子，让我们省下托管费。我们利用双收入，用了四年时间存钱，最终实现带着孩子环游世界的梦想。”

陈雪燕和丈夫认为保持行程灵活，才能更好地适应孩子需求。（受访者提供）

一家人感情更亲密

旅行中最大的挑战包括跨越不同时区时须维持日常作息，应对突发的疾病或不适，以及确保有适合孩子的活动。尽管如此，他们认为收获是巨大的，一家三口的感情变得更加亲密，儿子在不同文化中体验和学习所带来的满足感，是无法被其他事物取代的。王元杰说：“我们目前所创造的终身记忆是无价的。每天24小时共同生活让我和太太有更多机会了解彼此，尽管会争吵，但每次争吵后都让我们的关系更加坚固。”

王家三口在充满变数的旅途中依然保持日常习惯，王峰峰每天会与奶奶视频通话，保持联系。这些小小的日常仪式，不仅让儿子感受家的温暖，也让远方亲人参与他们的旅行。

两人幸得家人和亲密朋友对他们的决定表示支持和理解。虽然有些朋友曾试图劝阻他们，认为这样的旅行对孩子来说太危险，而且孩子还小不会记得旅行的经验，但这并未动摇他们的决心。

王家三口在中国敦煌古城鸣沙山欣赏日出，留下美好记忆。（受访者提供）

谈到最难忘的经历，王元杰回忆道：“在中国敦煌古城，我们一家人凌晨4时爬上鸣沙山，观看令人叹为观止的日出。整个天空仿佛披上一层橙色外衣，就像置身于3D影院中。峰峰勇敢地从120米高的沙丘滑下，一家人玩得非常开心。这个经历不仅让我们感受到大自然的壮丽，也教会我们要像孩子般玩耍，真正享受生活。”

为将孩子的学习巧妙融入行程中，夫妇俩会带儿子参观博物馆、历史遗址，参加文化活动，让他从中学习。

旅行对王峰峰（左）的成长产生深远影响，旅途经历丰富他对世界的理解。（受访者提供）

培养孩子开放心态

王峰峰的好奇心和适应能力，也带给他们许多惊喜，例如在土耳其徒步旅行时，儿子对不同植物和动物深感好奇。陈雪燕说：“峰峰发现一只彩蝶后追着它跑，这种纯粹的热情让我们重新感受大自然的美。”

旅行对王峰峰的成长产生深远影响，新经历丰富他对世界的理解。他能够更加适应环境、更有好奇心，心态也更开放。他和不同文化背景的孩子交朋友，与当地人互动的当儿，学会用各种语言表达自己。

陈雪燕说：“最近在敦煌机场安检后，峰峰主动从包里拿出一颗糖果送给安检人员。这让我意识到我们希望传授给他的价值观正在生根，我们为此感到无比自豪。”

王元杰也分享：“就在昨天，我们在迪拜一座拥挤的购物中心闲逛时，峰峰一时‘走失’。其实我一直看着他。但他以为自己走丢了，却没有哭闹，而是拿出对讲机试图与我联系。我们一家会随身携带对讲机以应对这种情况，或在没有网络的地区使用。”

学会在挑战中找乐趣

两年的环球旅行结束后，王峰峰将上小学。尽管担心儿子的学习进度，但夫妇俩相信旅行中获得的独特学习经历和技能，将为他打下坚实基础。他们将与儿子的小学老师密切合作，确保他顺利过渡回到正规学习环境。

旅途中难免充满育儿挑战，王元杰说：“孩子往往被低估，但他们的学习进度和适应能力很快。”通过这趟旅程，王家三口学会在挑战中找乐趣，在变化中找稳定。

王元杰坦言：“如果旅途遇到突发状况而必须中止，所完成的旅程已是我们生命中最美好的时光。”