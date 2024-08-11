塔式电风扇 轻巧俏立送清风

设计新颖的塔式电风扇，外形轻巧美观，有的可提供90度超宽摆动范围的凉风，有的具抗菌滤尘功能，有的能多种变速精控气流，深受现代家庭喜爱。

传统站立式旋转电风扇虽然仍有市场，但是略显笨重，如今市面上流行更多设计新颖、价格大众化的轻巧型塔式电风扇，深受现代家庭喜爱。

设计优良的塔式电风扇，可提供强劲而稳定的气流，使房间空气流通，感觉凉爽，而且外形纤巧，节省空间。

选购时，首先须考虑风扇的尺寸，风扇越大，气流越强，能有效地让整个房间空气流通。塔式电风扇一般都设置多种速度和转动选项，可根据房间大小和个人喜好，调节风速。

另外，风扇的噪音水平也是重要考虑因素。价格则因品牌、功能和尺寸不同而有相当大的差异。

Symphony Surround：使用再生材料

这款塔式电风扇，设计时除了注重美观，也确保出风效果优于其他类似产品。

动感的线条造型是设计特点，利用塔式风扇固有的垂直性，将鼓风机组件位于底部，顶部传导冷风。它采用经济的聚丙烯（Polypropylene）再生材料，外壳由ABS高韧性塑料制成。旋转式底座也是发动机所在，两侧的蜂巢图案不仅增加设计感，还能快速进气，出风量发射增加到7.5公尺范围，出风效果更好。

喜欢它位于风扇顶部边缘的LED控制面板设计，现代感强（可选择旋钮或遥控两种类型），三角形设计稳重，不容易撞倒；另外增添附加功能，前部可安装碳／抗菌／灰尘过滤器。

▲价格：$105

设计、功能：8.5/10

Mistral 45：离子提升空气质量

Mistral 45可提供最大风速，每秒11至15公尺的强劲气流。（商家提供）

附带遥控器的45英寸直流塔式风扇（型号MFD4500DR）性能高，经济实惠，符合大众需求。它具有全功能触屏控制和八档直流涡轮发动机，最大速度可提供每秒11至15公尺的强劲气流。

四种风力模式设置（正常、自然、睡眠和节能），提供个性化的舒适体验。LED筒灯增添现代气息，备有12小时预设关闭计时器，节省能源。风扇可左右摆动70度，达到最佳送风效果。此外，离子发生器功能还可提高空气质量。

▲价格：$149

设计、功能：8.5/10

Vornado：提高能源效率



Vornado采用Versa-Flow，可调节气流的空气循环器。（商家提供）

型号NGT42DC，采用Versa-Flow可调节气流的空气循环器和节能直流发动机，创造大范围的直接气流，通过恒定气流让大量涡流持续在整个房间流动。无刷直流发动机的能源效率最高可提升80%，并可搭配多种变速，实现精确控制气流。具有触摸电容式控制器、1至12小时自动关闭计时器，以及易于清洁的进气格栅等。

▲价格：$499

设计、功能：7.5/10

Dreo Cruiser Pro T1：声学设计降低噪音

Dreo Cruiser Pro T1的90度超宽摆动角度，可将风吹向房间每个角落。（商家提供）

这款42英寸的风扇有四种模式，即睡眠、自动、自然和正常供选择。当设置为睡眠模式时，显示屏会在15秒后静音并关闭，风扇转速也会逐渐减慢，让人安然入睡。

通过声学设计的气流系统大大降低发动机和风扇产生的噪音。采用超精密轴承，任何转速都可提供超静音的冷风功能。

从微风到强风，这款风扇能提供六种速度。从背面和侧面汲取更多空气，将风力最大化，可提供高达9公尺的冷却效果。采用530毫米加长风轮，一次吹出更多风量，90度超宽摆动范围可覆盖客厅或房间每个角落。

微调气流系统能以更少能源在室内循环传送冷风。与冷气机结合使用，可在最短时间内让房间降温。

▲价格：$120

设计、功能：8/10