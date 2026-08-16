她接受《联合早报》访问时形容，服装一上身，自己也会随之进入角色，“我一穿上神奇女侠的服装，就立刻觉得好像有一股力量，连走路的姿态、性格和神韵都要像她。”

人群中，一抹亮眼的金色掠过，让不少人忍不住停下脚步，回头看个仔细。59岁的刘苏茜以一身灵感源自2020年电影《神奇女侠1984》（Wonder Woman 1984）的金色“神奇女侠”造型现身。

刘苏茜经常以神奇女侠造型参与公益活动。凭着标志性的神奇女侠造型，她逐渐有了“新加坡神奇女侠”的称号。谈起这个称号，她笑说，自己至今仍觉得“很好笑”。

战甲背后的初心

刘苏茜以神奇女侠造型参加黄丝带义跑。（受访者提供）

刘苏茜于2024年开始参与角色扮演公益，并加入本地角色扮演慈善团体Pause for a Cause。一开始，她并未参与角色扮演（cosplay），而是随队照顾其他角色扮演者。后来在家人和同伴的鼓励下，才决定亲自尝试角色扮演。

刘苏茜对角色扮演并不马虎。每次扮演新角色前，她都会先做功课，通过观看视频和阅读相关资料了解角色。除了神奇女侠，她也尝试模仿中国古装剧《逐玉》女主角樊长玉的造型，“我会看她如何说话，观察她的眼神和笑容，尽量去学。”

刘苏茜尝试模仿中国古装剧《逐玉》女主角樊长玉的造型，展现英姿飒爽的一面。（特约陈福洲摄）

她也会把角色扮演视频上传到社交媒体，目前在Instagram（@suzyfromsingapore）和TikTok（@suzyfromsingapore67）合计拥有约2万2000名粉丝。在累积关注的同时，她也面对过一些外界质疑。曾有人在网上说：“Auntie，你这样老了还cosplay啊？”刘苏茜直言，这些评论从未影响她的心情：“因为我扮演这些角色是为了做义工，所以不担心别人怎样看我。”

她强调自己参与角色扮演并非单纯为了好玩，而是希望以另一种方式做慈善，包括穿上角色服装到儿童病房、孤儿院和福利机构探访，以及参与慈善筹款活动。这样做的目的很简单，就是“为他们带来笑容”。

一些孩子和家长的反应也让她难以忘怀。刘苏茜说：“有次一个小女孩抱着我说：‘请不要走。’还有一次则是一个小男孩对我露出大大的笑容，还向我挥手。他的父亲向我道谢，并说：‘他住在这里的这两个月里，我从来没见过他这样笑。’”

对刘苏茜而言，神奇女侠代表的是坚持、力量和决心，这些是她在角色身上看到的自己。现实中的刘苏茜，也有着神奇女侠般的坚毅。

刘苏茜细心上妆，为角色扮演造型做准备。（特约陈福洲摄）

坦言不惧死亡

刘苏茜说，自己曾有三次“差点死掉”的经历。“第一次是车祸。我动了很多次手术，也有一段时间不能站，也不能坐太久。那时候我很没有信心，但女儿还小，我告诉自己，我一定要站起来。”

她忆述：“以前我很懒惰，不喜欢运动。车祸后，物理治疗师告诉我要锻炼。后来我发现自己很喜欢运动，到现在已经坚持了十多年，运动已成了我生活的一部分。我一定要保持活跃。”

第二次则是喉部出现肿瘤。她说：“我害怕动手术，所以拖了大约一年。肿瘤从1厘米长到2厘米，再到3厘米，导致我经常失声。后来我接受手术，在家休息了大概三个月，不能讲话。对我来说真的很辛苦，因为我很喜欢谈天、讲话。”

第三次是在2022年哮喘发作。“我的先生立刻送我去医院。我住了一个星期，其中两天在加护病房（ICU）。医生说，如果迟一个小时到医院，我可能就断气了。”

尽管如此，刘苏茜坦言自己不害怕死亡，并相信自己之所以还活着，是为了继续投身公益，做更多义工。

刘苏茜穿上角色服装，参与“骨髓捐赠者计划”公益活动，为公益尽一份力。（受访者提供）

从去竹脚妇幼医院儿童病房探访，到穿着神奇女侠服装参加黄丝带义跑，再到参与“骨髓捐赠者计划”（Bone Marrow Donor Programme）公益活动，她以不同方式为公益出一份力。

活出多重角色

公益之外，刘苏茜也不断尝试人生中的不同角色。她在17、18岁时曾兼职当模特儿，之后先后在两家航空公司从事空服工作近18年。如今，她仍在新加坡环球影城担任贵宾导览员兼培训师。55岁时，她获本地银发模特儿公司Platinum Angels Management选中，重返模特儿行列，目前也在该公司担任模特儿培训师，指导50岁及以上的学员。

刘苏茜希望继续鼓励更多年长人士走出舒适圈，无论是尝试角色扮演，还是化身吉祥物。对于想尝试角色扮演却担心受到议论的同龄人，她说：“自信地去做就好。你可能会感到惊讶，因为孩子们看到的是我们扮演的角色，而不是我们的年龄。”

至于自己，她还有许多想完成的事，“我现在59岁，就快60岁了，梦想还很多，我的愿望清单（bucket list）还很长。”

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