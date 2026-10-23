越来越多人知道持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA），却未必急着办理。趁自己仍具心智能力时制定LPA，不仅能为未来预作规划，也能让家人了解自己的意愿。68岁的林昔錞原本觉得身体健康，无须急着办理，后来在外孙鼓励下改变想法，决定趁早行动。

林昔錞（68岁）几年前从餐饮业退休后，一直活跃于社区活动，并定期练习排舞。她生活规律，身体健康也还算不错。

约两年前，关爱乐龄大使登门家访时向她介绍持久授权书。当时她觉得自己身体健康，并没有认真考虑办理。

后来，平时较常接触社区事务的外孙也向她提起LPA，并把相关资料发给她，鼓励她提早规划。经过一番考虑，她逐渐改变想法，并在与子女商量后决定办理。

她了解到，持久授权书让人在仍具备心智能力时，预先指定信任的人，以便日后万一失去心智能力，可由对方代为处理个人福利及财产事务。

“人生有很多事难以预料，可以早一点做就去做。如果有一天我真的无法自理，我的孩子也能处理我的事。”——受访者林昔錞

今年7月，林昔錞前往兀兰ServiceSG中心，在工作人员协助下完成网上申请，随后到住家附近的诊所进行证书签发。她说，从申请到完成证书签发，前后约两个星期。她将25岁的小儿子列为被授权人（Donee），大女儿则为替代被授权人（Replacement Donee）。

不过，她72岁的丈夫至今仍未办理。他认为自己没有多少资产，无须办理，对提前规划也有些忌讳。

“我对他说，立了会比较安心。自己有事的时候，孩子至少知道可以怎么安排。”林昔錞说。

事实上，LPA并不只涉及产业与财务事宜。除了产业与财务事宜，授权人（Donor）也可让被授权人在自己失去心智能力后，就个人福利事宜代为作决策，包括居住及照护安排，具体取决于LPA所赋予的权限。因此，即使没有大笔资产，制定LPA仍有其意义。

律师破解LPA四大误区

根据社会及家庭发展部（MSF）提供的数据，截至今年2月20日，已有40万4000名新加坡公民已制定LPA，约每七人中有一人；65岁以上公民中，则有19万7000人制定了LPA，约每四人中有一人。

不过，公众对LPA的作用、制定时机及法律效力，仍可能存在误解。

专长于信托、遗产规划及心智能力与晚年规划的Kith & Kin Law Corporation陈贤杰律师，提出几个较常见的误区。

误区一：家人或配偶会自动获得代表权

陈贤杰指出，即使是配偶或子女，也不会在一个人失去心智能力后，自动取得代为处理事务的法律权力。如果没有事先制定LPA，家人一般须向法院申请成为代理人（Deputy），才能代为处理相关事务。

误区二：制定了LPA，控制权马上就没了

制定LPA，并不意味着被授权人马上就能代替授权人作决定。陈贤杰解释，只要授权人仍具心智能力，仍由自己处理和决定个人事宜；被授权人只有在授权人被诊断失去心智能力后，才可根据LPA所赋予的权限代为处理事宜。

误区三：有了遗嘱，就不需要LPA

遗嘱和LPA处理的是不同阶段的安排。陈贤杰说：“遗嘱是在人离世后才生效，和活着时无法做决定的情况没有关系。”

换句话说，遗嘱处理的是身后安排；LPA则是在一个人仍在世、但失去心智能力时，由事先指定的被授权人在授权范围内代为处理相关事宜。

误区四：没有多少资产，就不需要LPA

有些人认为，自己没有多少资产，就没有必要制定LPA。事实上，LPA不仅涉及产业与财务事宜，也可涵盖个人福利。即使资产不多，也能预先指定信任的人，在日后失去心智能力时，根据授权范围代为处理生活与照护安排。

陈贤杰律师指出，制定LPA不仅要选择值得信任的被授权人，也应事先与家人沟通未来的照护意愿及安排。（受访者提供）

趁仍具心智能力 提早做好安排

陈贤杰指出，一些年长华人家庭不习惯谈论失去心智能力的话题。然而，提早规划不仅是为自己作安排，也是为日后可能需要照顾自己的家人着想。

他观察到，不少人直到自己或身边人经历健康危机，才开始认真考虑制定LPA。他提醒，制定LPA的一个重要前提，是授权人必须仍具心智能力。

“签发LPA最好的时候，就是我们还健康的时候。我们必须有心智能力，才能签发。”——Kith & Kin Law Corporation律师陈贤杰

他去年处理的一起个案，说明了没有LPA可能带来的实际困难。一名70多岁的单身女子患上失智症，适逢所住的私人公寓进行集体出售。由于没有制定LPA，她已无法自行签署相关文件，三名侄辈最终须紧急向法院申请委任代理人，以处理集体出售及搬迁事宜。

陈贤杰说，如果该名女子事先制定LPA，由自己选定的被授权人便可在授权范围内处理相关事务。

作为证书签发人（Certificate Issuer），陈贤杰会单独与授权人会面，确认对方了解LPA的目的和授权范围，并确保有关决定出于本人意愿，没有受到欺骗或不当压力。

怎么选被授权人？

选择被授权人，除了信任，也须考虑对方是否有能力承担责任。陈贤杰指出，被授权人的年龄、健康状况、居住地点，以及是否有时间和能力处理有关事务，都是值得考虑的因素。

他也建议考虑指定替代被授权人，以免原有被授权人日后无法继续履行职责，影响原先的安排。

陈贤杰认为，制定LPA的过程也可以成为家人谈论未来安排的契机。“LPA关乎信任。签署文件只需要一点时间，背后的沟通却重要得多。”

他鼓励授权人与准备指定的被授权人事先沟通，包括选择对方的原因、对方须承担的责任、自己对未来照护的期望，以及是否应让其他家人知道有关安排。

事先沟通，不仅能让被授权人了解并尊重授权人的意愿，也能让其他家人清楚有关安排，减少日后可能产生的误解。

林昔錞的经历也说明，关于未来的安排，不一定要由年长者主动提出。年轻家人一句关心的提醒，也可能成为开启对话的契机。

开启家庭对话 提早规划未来

社会及家庭发展部在2025年的一场活动中设立宣传摊位，向公众介绍LPA等预先规划工具，并提供相关咨询与协助。（社会及家庭发展部提供）

与其等到真正有需要时才仓促安排，不如趁家人仍能表达自己的想法时，展开对话，了解彼此对未来照护的意愿，并及早制定你的LPA。

公众可点击链接提交LPA申请。

想进一步认识LPA及其他预先规划工具，也可于10月30日至31日前往HDB Hub，参观全国欢庆乐龄活动（National Celebration of Seniors）的“完善规划区”（Plan Well Zone），了解相关资讯。

【本文由社会及家庭发展部呈献】