这个名为“悠韵空灵鼓”（Eunos Etheria）的乐龄打击乐兴趣小组约19人，学员年龄介于54岁至83岁，由友诺士民众俱乐部乐龄执行委员会与友诺士第二分区居民联系网中心联合发起，并获人协百盛艺术（PAssionArts）支持。兴趣小组旨在为社区居民提供一个接触音乐，学习新技能的平台，让艺术融入日常生活。

走进音乐课室里，耳边传来一首经典歌曲《但愿人长久》，音色听起来特别空灵悠扬。原来是空灵鼓（又称钢舌鼓，steel tongue drum）敲打出来的声音，让人听了感觉身心放松。

学员大多数从未接触过任何乐器，却能在短短五次排练后，于9月19日的Eunos PAssionArts Festival活动上成功登台。除了《但愿人长久》，他们还演奏耳熟能详的“Chan Mali Chan”，用音乐拉近邻里距离。

友诺士社区艺术与文化俱乐部主席傅洁诗说：“学习新乐器，让社区乐龄居民保持活跃，突破自我，打破人们对年长者的刻板印象，展现不一样的一面。”

音乐导师刘慈勇（右）以旋律柔和、耳熟能详的歌曲作为空灵鼓教学曲目，让乐龄学员更容易掌握。（吴先邦摄）

学鼓锻炼手眼协调

带领这群初学者的，是拥有多年音乐教学与表演经验的音乐导师刘慈勇（51岁）。他精通不同中西乐器，曾任新加坡华乐团胡琴演奏家，2013年时组成上千人的尤克里里（ukulele）乐队参与妆艺大游行。

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目前出任多所学府和民众俱乐部华乐团导师的刘慈勇，向来热爱创新和挑战，近年来专为乐龄人士开办打击乐兴趣小组。除了友诺士的“悠韵空灵鼓”，他2025年起也担任三巴旺中区社区艺术与文化俱乐部Kitchen Beats音乐导师，带领年长学员以厨房锅铲为乐器，奏出动听节奏。

刘慈勇介绍，空灵鼓是一种新型打击乐器，通过敲击鼓面上的“音舌”，使其振动产生共鸣，发出悠扬纯净的鼓声。一个音舌代表一个音调，音舌越多，空灵鼓能演奏出的音调就越多。其音色空灵悠远，深沉醇厚，适合身心疗愈、瑜伽或冥想。

拥有丰富教学和表演经验的音乐导师刘慈勇认为，学习乐器对年长者的身心健康有益。（吴先邦摄）

刘慈勇说，空灵鼓上手过程简单。“我们选用的空灵鼓有15个音，看的是数字简谱。”选的曲目多为经典歌曲，学员已熟悉旋律，学起来更快。空灵鼓音色轻柔，适合轻柔的歌曲。

他补充，学习乐器对年长者的身心健康有益。敲击乐器时，眼睛要看谱，大脑要快速辨别音高与节奏，双手要精准敲击。这种多感官的配合，能锻炼手眼协调性与肢体反应，预防认知退化。

友诺士“悠韵空灵鼓”兴趣小组成员以乐会友，在学习乐器的同时结交新朋友。（吴先邦摄）

克服怯场敲出自信

乐龄人士学乐器，过程中少不了趣味与挑战。

刘慈勇笑言，有的学员形容空灵鼓像家里的煮饭锅，或像飞碟UFO。所使用的14英寸空灵鼓，约三四公斤重，学员们每周抱着鼓来上课，“有点像健身举重，去Gym一样。”

年长学员有的视力欠佳，鼓上的音符贴纸会反光或用久后脱落，学员们便发挥“DIY精神”，自己换成彩色贴纸或手写大字。

为了消除年长者对登台的怯场心理，刘慈勇常传授自己的舞台经验，建立他们的信心，给学员打强心针。

刘慈勇说：“有些年长者上台太紧张，一打错音就会忍不住吐舌头、做鬼脸，非常可爱。这些小动作都在排练中一点点调整，教导他们展现优雅的台风。”

很多年长者没有上台表演的经验，现在不仅学会演奏乐器，还能登台表演，有很大的满足感。这也是刘慈勇教学的一大动力，让更多人通过音乐，做新鲜尝试。

他说：“记得有一名学员的孩子特地告诉我，很开心看到已过花甲之年的父亲能上台表演，实现梦想，全家都为父亲感到骄傲。”

空灵鼓以鼓槌敲奏，初学者学会看简谱便可入门，容易上手。（吴先邦摄）

鼓声串起邻里情

其中一名学员何明花（69岁）有简单的音乐基础，学过尤克里里。她说：“空灵鼓不难学，只要会do re mi就可以了。我约了几个街坊朋友一起来上课，过程中还认识了更多新朋友。空灵鼓的好处是，既可以和多人一起合奏，也能一个人独奏。我把空灵鼓摆在客厅，在家有空时会练习，现在能敲奏几首简单的歌曲如《生日快乐》。”

年龄不是学习的障碍，黄金珠（80岁）第一次接触空灵鼓，被它疗愈的音色所吸引，觉得有烦恼或心情不好时，拿起鼓槌敲一敲，悠扬的声音能让人沉静下来。

采访过程中，记者感受到了这个乐龄兴趣小组的活力，下课后他们继续留下来交流切磋、话家常，与导师的互动也如老友般融洽。刘慈勇已为他们立下一个目标，希望明年登上滨海艺术中心的舞台，让更多人听到这优美的生命乐章。