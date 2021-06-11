取材奥运选手经验 SK-II动画鼓励女性掌握命运

担任奥运官方伙伴的知名护肤品牌SK-II，最近“斜杠”跨界，经营起SK-II Studio，邀来全球知名团队摄影编剧，将镜头对准六组女性运动员，以向化身为“怪兽”的社会压力发起挑战，推出最新“VS”动画系列。结合动画、真人实景和故事布局，鼓励每个女性掌握改写命运（#ChangeDestiny）的主导权。

动画短片取材自六组奥林匹克运动选手的真实生活经验，包括中国泳坛“女神”刘湘，美国体操女王西蒙尼·拜尔斯（Simone Biles），日本奥运乒乓球选手石川佳纯，奥运女子羽球双打选手高桥礼华和松友美佐纪，冲浪好手前田马西娜，以及日本火鸟排球队。她们分别探索改写命运的意义，自由决定自己的外表、行为和感受，不屈服于社会为求完美而加诸在她们身上的压力。

一连六集的“VS”动画系列分别从不同主题和角度，探讨当下女性在社会中承受的各种压力——网络霸凌、教条规则、颜值论调、竞争压力、能力极限、机械心态。

动画已于5月1日发表，用充满创意的动画模式赞美勇敢无畏的人生态度，鼓励女性活出真我。

SK-II也将在今年设立“改写命运基金”（#ChangeDestiny Fund），当SK-II Studio出品的电影作品每被观看一次，基金就会捐出1美元（约1.32新元），支持女性掌控自己的命运，推动积极正向变化，基金将顶限定为50万美元（约66万新元）。

“VS”动画可在SK-II的YouTube页面观看，网址是：youtube.com/c/skiiofficial