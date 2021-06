最近,爱马仕(Hermes)通过官方Instagram发布了三款新版“Birkin”手袋。与众不同的是,这三款铂金包看起来有机健康,分别用黄瓜、芦笋、卷心菜做成,还幽默地表示:“Everything is in the detail”(细节决定一切)。乍一看“眼前一绿”,细看才知道原来是同艺术家本·丹泽尔(Ben Denzer)合作的艺术品,除了绿色蔬菜外,还有美味可口的苹果、香蕉版。

