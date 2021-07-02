REDValentino将划下句点 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM REDValentino时装以少女感赢得消费者青睐。（品牌提供） 字体大小: 小 中 大 意大利知名服装品牌华伦天奴（Valentino）近期公布，品牌旗下即将迎向20周年的人气副商品线REDValentino将在2024年划下句点，正式宣告终止。不少精品品牌都会在主要的商品线之外，透过联名或是开设副牌的方式，吸引不同面向的消费者。许多副牌不仅在设计上比起主线更加活泼走俏，售价更经常是相对友善，因此买气与人气都相当火热。知名副牌包括Marc Jacobs的Marc by Marc Jacobs，Chloé的See by Chloé，Prada的Miu Miu。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 设计 品牌 研究 服装 消费者 服装设计 时尚快讯 亚洲文明博物馆服饰展作品 传统工艺穿越时光 在家呵护肌肤简便易行