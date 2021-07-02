REDValentino将划下句点

意大利知名服装品牌华伦天奴（Valentino）近期公布，品牌旗下即将迎向20周年的人气副商品线REDValentino将在2024年划下句点，正式宣告终止。

不少精品品牌都会在主要的商品线之外，透过联名或是开设副牌的方式，吸引不同面向的消费者。许多副牌不仅在设计上比起主线更加活泼走俏，售价更经常是相对友善，因此买气与人气都相当火热。知名副牌包括Marc Jacobs的Marc by Marc Jacobs，Chloé的See by Chloé，Prada的Miu Miu。