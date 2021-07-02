贝嫂同名品牌女装大幅降价

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来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​王一鸣

发布 / 2021年7月2日 5:00 AM

贝嫂品牌Victoria Beckham最近罕见大幅降价。（取自品牌官网）
贝嫂品牌Victoria Beckham最近罕见大幅降价。（取自品牌官网）

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据外媒报道，贝嫂维多利亚的个人品牌Victoria Beckham，近期把旗下连身裙等女装的平均价格降低了40%，并将Victoria Beckham主线品牌及其副线品牌合并，以吸引更广泛的消费者。

尽管该品牌计划保持其奢侈品定位和美感，但设计师维多利亚本人，以及品牌首席执行官玛莉·莱布兰克（Marie Leblanc）转变策略，寄望于亲民价格和简约设计，以吸引新购物者。“我们在市场上看到一个巨大的机会，让奢侈品买得起，拥有可负担性。”玛莉说：“在保持品牌DNA情况之下，品牌要为消费者提供便利。”评论指，这是品牌现实考量下，不得不降低“身段”，靠拢大众型消费者。

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