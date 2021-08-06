以浓浓南洋风为国庆生

时尚放大镜

配合来临国庆日，本地两位以往只设计女装的女设计师推出限量男装，让男女都能同庆。

Reckless Ericka设计师陈思涵上半年推出她的第四款本地美食系列女装，以新加坡早餐为主角。她将国人熟悉和喜爱的南洋咖啡、半生熟蛋和咖椰吐司拼成中式花形瓷砖形状，印在天丝（tencel）布和薄纱上，远看看不出是早餐，近看就见到食物像被抛进图里，咖啡乌、半生熟蛋仿佛要泼出来似的，充满动感。

以往这款设计只推出女装，薄纱长裙飘飘，在来临的国庆日，她将这款布裁成中性古巴风短袖宽松衬衫，男士也能穿，不让女生专美。

陈思涵透露，这个系列将是她四个新加坡美食系列的最高点，也是完结篇。她结合之前三款设计，称这个系列为“大飨宴”（The Feast）。2019年配合品牌创办10周年，陈思涵以辣椒螃蟹为主角，在电脑上用木刻版画的线条“刻”画出螃蟹，并搭配各种颜色、形状和线条，螃蟹仿佛在舞动，反映出爱蟹人大快朵颐的欢愉，获得客户好评。她之后每半年推出一个本地美食系列，包括咖喱鱼头和榴梿。她将鱼头、茄子和番茄等配料扭成S字图和圆点，然后填上一般跟这道菜扯不上关系，极饱和的颜色。她把榴梿剖开，同时添加花和叶，把榴梿画成一朵花。

她说将四个美食主题放在一起，鼓励穿者自由搭配，要表现的是：“新加坡是不同问题、身份认同和价值观的大熔炉。这些单品本身就很有看头，但它们也很容易互相搭配，给穿者一种再创服饰的自由度。我最终要表现的是乱中有序，混乱中会理出一个头绪和和谐感。”细听，这就是设计师寄予本地多元文化和谐共存的一个理想。

Oniatta Effendi从父亲的老照片取得灵感，重现60年代的峇迪男装风采。（Baju by Oniatta提供）

峇迪重构父辈花样年华

本地新式马来服装品牌“Baju by Oniatta”创办人兼设计师奥尼雅达（Oniatta Effendi），在国庆日期间推出她的首款男装衬衫，重构她84岁的父亲Effendi Kadir的花样年华。

奥尼雅达说，她父母现在跟她和丈夫同住，父亲近年患上轻度失智症，同住方便照料。父母最近把一盒旧照片交给她保管，她看见1960年代，年轻的父亲很爱穿峇迪布裁剪的衬衫，与和他合影的男性友人相比，她爸爸当年绝对是新潮公子，再大胆的峇迪花色他都hold得住。她发现爸爸尤其喜欢一款印上爪哇传统“Sidomulyo”图案的衬衫，刚巧她最近才跟印度尼西亚梭罗（Solo）的峇迪匠人定制了一批同样花色的手绘峇迪布，“我觉得这就是冥冥中的安排，上天要我以爸爸为灵感做一套男衬衫，唤起他的记忆。”她称这个系列“Eyang”——爪哇语对祖父的昵称——是要对她的父辈和那个时代的男人致敬。

Oniatta Effendi重现她父亲的花样年华，向建国一代的父辈们致敬。（Baju by Oniatta提供）

峇迪上的图案并非信手拈来，源远流长地传承下来，许多现代人都忘了个别图案的寓意。“Sidomulyo”的图案由方格组成，每格里有蝴蝶、单翅、展现一根雌蕊的小花、建筑、绳索和叶脉等，传统上用在婚嫁仪式上，不过由于“mulyo”在爪哇语是“尊贵”的意思，穿者穿上它是表现一种自我向上的愿望，希望能出人头地，达到人生最崇高的地位和境界。

奥尼雅达采用红蓝黄米等不同颜色的手绘峇迪布，裁出10件男装衬衫。她刻意在口袋用颜色反差的碎布缝上突出一角的“小手帕”细节，衬衫衣袖反折出来是同款的碎布，相互呼应。由于所使用的峇迪布都是人工手绘，只能限量裁10件，每件售卖300元，不过只售卖9件，因为一件已预留给她父亲。”

“Eyang”明天（8月7日）在奥尼雅达的店“Galeri Tokokita”（757A North Bridge Rd S198725）开售。Reckless Ericka的“大飨宴”则可以在她的官网recklessericka.com购得。