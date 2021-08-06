肯德基与本地设计师联手打造潮服

潮品上市

记者去年11月报道本地潮服品牌Amos Ananda设计师姚康庭的本业受到疫情波及，知难求变的他跟母亲学做虾饼网售，送餐时还穿上自己设计的潮服。最近他在蔡厝港德惠巷（Teck Whye Lane）大牌138号的咖啡店租下一个小档口，正式接下母亲的棒子，兼当起小贩来。

不对称的T恤左腰部缝上一片对折成三角形的红色“KFC X Amos Ananda”印花颈巾。（肯德基新加坡提供照片）

姚康庭当然没有，也不会放弃服装设计老本行。他的斜杠人生似乎吸引了肯德基新加坡快餐店的注意，趁国庆日找他来搞联名协作，为品牌即将在虾皮（Shopee）开张的网店设计一系列的潮服造势。这相信也是肯德基与本地时装设计师联手打造的首弹服饰产品，十分让人期待。

姚康庭将肯德基创办人桑德斯上校经典的肖像和肯德基的经典元素融入他自创的围巾造型印花图案，印成面料，除了裁成这个系列主打的红短袖衬衫，也应用在红白双色的外套、T恤、布包、帽T、短裤、渔夫帽和黑红白三色长运动裤等上，共有11款设计，男女皆适宜。此系���另一亮眼设计是不对称T恤。白T恤左腰部缝上一片对折成三角形的红色印花颈巾，走路时飘飘欲仙，极为别致。

“KFC X Amos Ananda”联名系列已在肯德基的“虾皮”官方网店shopee.sg/kfc_singapore接受预订，并在国庆日（8月9日）起给订购者发出付费通知，产品会在8月份寄到府上。