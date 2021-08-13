借自然风光移情 时尚圈吹起田园风

想象一下这个画面——蜿蜒小溪流淌过葱绿谷地，一轮红日为森林染上金光，云朵低到好像要亲吻草原上的牛羊。这既非绘画，也非风光片，是衣服上的画面——不知你是否留意到：今年，尤其是今年春夏，好多品牌和设计师把田园风光复制在服饰上？“田野风情”在时尚界的热度有升高之势。

但你以为只有春夏才能走田园风？秋冬服饰一样让你感受到大自然的美丽——Moschino今年秋冬系列以蓝天、雏菊、绿地和乳牛的图案，继续让人活在“采菊东篱下，悠然见南山”的诗情画意中。Moschino创意总监杰瑞米·斯科特（Jeremy Scott）操刀的这系列别致设计，是为向1930年代极负盛名的服装设计师吉尔伯特·阿德里安（Gilbert Adrian）致敬，1939年的经典电影《绿野仙踪》（The Wizard of Oz）的戏服正由他设计。

除了斯科特，山脉、田野与海景这些元素，也将在接下来很多品牌的新装中得以应用，比如圣罗兰（Saint Laurent）、史黛拉·麦卡尼（Stella McCartney）、JW Anderson、Gabriela Hears。Gabriela Hears 2022春夏系列以写实手法，把美国黄石国家公园和秘鲁马丘比丘等景点搬到衣衫上。

Gabriela Hears在2022春夏系列中，把自然景观搬到服饰上。

“Vogue”的评论文章指，这类型设计显示出两个要点。“首先是复杂结构吸引了人们的目光，尤其是手工制作的针织品，同时也暗示着一种刻意为之的老派，有些服装上的图样近似于儿童画作，少不了房屋、山丘、太阳这三大元素，也像是会在旅游景点上出售的那种纪念毛衣；其次，一股80年代粗针织毛衣的怀旧风就此吹起，人们对这样的‘媚俗’着迷不已。”

JW Anderson秋冬男装让人体验一把农家丰收快乐。（取自WWD.com）

手法或写实或梦幻

其实，将自然景观运用在服装上并非新鲜事，风光装饰性的纺织有一段渊远流长的历史，数百年来，云彩、山峰、彩虹、丛林、波涛的图样在西方服饰中反复出现，从小坎肩、手提包到女性在闺房里穿的睡衣，各种服饰配件上都可见精美的风景刺绣。而在亚洲，同样从自然界汲取的元素，在日本和服上也屡见不鲜，令人叹为观止的印花或刺绣风景，让人把对某段时光或某个场景的记忆穿在身上。

放眼放下，诸多设计师投入乡村田野的广阔怀抱，并不令人诧异。过去这超过一年半的日子里，人们因在疫情中坐困愁城，感受不安、惶惑、厌倦甚至恐惧等各种负面情绪，尤其是置身钢筋铁骨的都市丛林中，人们对旅行、旷野和与自由概念相关的事物展开无穷幻想，心底生出冀望，甚至连不熟悉的农耕生活都成了一种向往。这是一种与自然主义有关的心理暗示，是一种借助审美来满足的移情行为，就如同我们在欣赏西方风景画或东方山水画时，会感受到的那股静谧与满足。

相对于早期的实景还原，近期服饰上的风光大多以绘画或卡通的手法去描绘。这说明时下的设计师们试图以更有活力的方法来表达这种情怀，虽然取材于大自然，但颜色更鲜艳，质感更梦幻，细节也处理得更圆滑，仿佛是电子游戏或卡通电影中会出现的画面。所以，与其说是风景，不如说是梦境，装束中早已模糊的真实与虚幻，暗示着未来或不明之处的一派迷离风光。