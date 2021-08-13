J&T时装周将力挺本地品牌

东南亚电子商务物流供应商J&T Express最近宣布，将在新加坡举办首届“J&T时装周”（J&T Fashion Week），本地品牌将在时装周上大放异彩。该时装周显示了J&T Express对受冠病疫情影响的本土零售和时尚品牌的支持。

该时装周将于本月18至22日在网上举行，网址是：jtfashionweek.sg，将展示约20个本地品牌，包括MDS Collections、SaturdayClub、Modparade、Pyzis和Blair Wears等。时装周以线上和社交媒体为主平台，在为期五天的活动中向全球输出新加坡时尚。

时装周期间，消费者可通过时装周网站参与品牌的独家促销和折扣，并可在官方面簿和Instagram页面参与赠奖活动。

时装周重头戏是一场虚拟时装秀，将于8月20日（星期五）晚上7时，在上述社媒平台直播。时装秀也拥抱“即看即买”这种新购物方式，在秀场上看中一件特色单品？观赏时装秀的同时，通过扫描屏幕上的二维码即可直接购物，并获特别促销和折扣。

J&T时装周官方合作伙伴包括企业社会责任计划The LampPost Project及淡马锡理工学院，时尚专业毕业生们将在虚拟时装秀上展示他们独特的设计。J&T Express还将与面包物语一起支持The LampPost Project最新慈善礼包计划，为新加坡公益金筹款。