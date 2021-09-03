让脸上有“光”的美容新品

公司陆续让更多员工回办公室上班，同事久未谋面，想以容光焕发的最佳姿态让人眼前一亮吗？拥有透亮光泽肌肤，即使居家办公开视频会议也不必设自拍光圈“打灯”，脸上自然有光。这期“分享美丽”，记者为新品的提亮功效打分，以五★为满分。

1. Ice's Secret Illuminating Oligopeptide Mask

敷面膜是镇静滋润肌肤的最便捷方法之一，试用了本地品牌Ice's Secret的面膜，它含寡胜肽（oligopeptides），分子小能有效渗入肌肤深层，刺激胶原蛋白组织再生，加强肌肤修复功能。所含珍珠粉为肌肤补水提亮。

面膜透明服帖，除下后虽没有立即显白的视觉效果，但隔天感觉整体肤色有所提亮。

该品牌是母女档陈亿兰和陈露诗去年疫情中携手开创的，陈亿兰是Supreme Q.X Beauty Spa美容美体品牌老板，拥有超过20年经验，陈露诗则开设高级珠宝定制品牌Quinn Jewellery。

新美容品牌已研发了20多样产品，特色是不设脸霜。陈亿兰认为，精华素能在肌肤表层和深层提供足够滋润和水分，有效的护肤程序少即是多。

售价：$80（5片面膜，网站：www.icesecret.co）

提亮功效：★★★

雪花秀主打人参成分的明星品。（品牌提供）

2. Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Cream EX

拥有60年韩国人参美容科研历史的品牌雪花秀，一直精进配方，刚推出第五代畅销抗老润肤霜。以独家Ginsenomics人参美容科技和活性人参萃取，提升肌肤活力，减少老化痕迹，还原健康肤质。记者参与线上发布会，除了虚拟参观品牌首尔旗舰店，韩国美容代表也示范了以该润肤霜做按摩的步骤。

新润肤霜分经典和柔润两款，质感不同，前者适合干性肌肤，后者适合油性肌肤者或偏好柔软轻盈质感的人。清淡的人参芳香，感觉自然舒爽。试用后者约一星期，吸收得很快，没有黏腻感。晚上使用后隔天早上脸部T字部位不会太油腻，整体光泽度有所增加。

售价：$180（30毫升，售于美容专柜）

提亮功效：★★★

Filorga精华素。（品牌提供）

3. Filorga NCEF-SHOT Supreme Polyrevitalising Concentrate

质感水润的精华素，号称能在10天里促进细胞代谢新生，改善提亮肤质，抚平细纹，恢复肌肤弹性。试用一个多星期，觉得双颊感觉较为饱满紧实，肌肤触感也较为滑润，小有惊喜。

售价：$130（15毫升，Lazada）

提亮功效：★★★☆

Bio-essence提亮液含珍珠成分。（品牌提供）

4. Bio-essence Bio-Gold Pearl-C Micro Illuminator

配方含珍珠、维生素C、24K生物金箔等成分，有效提亮肌肤，减少斑点和细纹，让肌肤散发自然光泽。此外，所含Bio-Energy Complex成分能让肌肤血液循环更好，有效吸收保养品。可于洁面和使用收缩水后搽抹，瓶里的珍珠颗粒经按泵后才“破开”，方便搽抹脸上，但得来回搽几次才能涂匀。化妆时也可局部使用，如颧骨或鼻梁，其光度让五官更显立体。

售价：$55.90（OG百货、职总超市等）

提亮功效：★★☆

日本Kose的水油洁面液。（品牌提供）

5. Kose Sekkisei Clear Wellness Shaking Oil Cleanser

日本品牌高丝新创的水油洁面液，具卸妆油的高效洁面功效及水质润肤作用，含冲绳外岛石垣岛（Ishigaki）丰富矿物质的海盐成分和其他植物萃取Itowa。

海蓝色的瓶装其实看不清水油液，使用前记得摇匀。它比一般卸妆油来得轻柔，感觉保湿力足。能有效洁净毛孔，去除化妆品残留，便是亮丽肌肤的开始。

售价：$32

提亮功效：★★☆