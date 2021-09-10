裕华国货办汉服文化体验区 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 裕华国货庆中秋的一站式汉服文化体验区，让公众租用不同朝代的汉服拍照，穿越回古代中国。（裕华国货提供） 字体大小: 小 中 大 汉服风潮席卷中国，近年也开始登陆狮城。配合来临的中秋节，裕华国货牛车水门店将在本周末打造别开生面的一站式汉服文化体验区，为对汉服文化复兴感到好奇，想跃跃一试，又不知从何开始的民众提供一个轻松简易的初体验机会。当天现场将邀请多名居住在本地的汉服爱好者讲解与分享汉服形制的种种趣味知识。公众也能租借不同朝代的汉服，在裕华国货特别打造的古风背景打卡区拍照留念，感受穿越到古代中国，走进古装偶像剧的新奇感。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 汉服 汉服爱好者 裕华国货 时尚快讯 搭建平台 复活旧布 本地践行绿色时尚 2022年早春女装 轻纱曼妙流苏盈盈花彩绽放