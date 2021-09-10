裕华国货办汉服文化体验区

汉服风潮席卷中国，近年也开始登陆狮城。配合来临的中秋节，裕华国货牛车水门店将在本周末打造别开生面的一站式汉服文化体验区，为对汉服文化复兴感到好奇，想跃跃一试，又不知从何开始的民众提供一个轻松简易的初体验机会。

当天现场将邀请多名居住在本地的汉服爱好者讲解与分享汉服形制的种种趣味知识。公众也能租借不同朝代的汉服，在裕华国货特别打造的古风背景打卡区拍照留念，感受穿越到古代中国，走进古装偶像剧的新奇感。