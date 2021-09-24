消费趋势转向邻里商场 高档护发塑身中心在NEX开设分店

亿万千金林慧俐（Kim Lim）无惧疫情的压力和不确定性，由她主理的两大护理品牌：Illumia Therapeutics和Papilla Haircare于本月在邻里商场NEX开设分店，并分别推出本地史无前例的突破性护理项目。

疫情限制了人们的社交距离，也限制了人们的出门次数。尽管在家办公，无论男女也都希望透过视讯，以最佳状态出现在工作伙伴或顾客的屏幕上。为了拉近彼此的距离，让每个人都能透过安全有效的护理重拾自信，两大护理名店：Illumia Therapeutics和Papilla Haircare将走入邻里，继乌节路旗舰店之后，在实龙岗的NEX商场亮相。

疫情初期，位于市中心的两家旗舰店都受到客流量下降的重创，但Kim并没有因此而气馁，她说：“业务停滞是每个企业都会面对的严峻挑战，为了解决这个问题，我们必须思考解决方案。在危机时期吸取经验，从中体现创新和创意对企业的重要性。”

她相信拓展业务是为了给生意更多增长机会和点燃未来的希望，“开设新店标示着新起点的开始。”

看在疫情期间，越来越多消费者转向邻里商场消费的趋势，也为了让更多消费者能在邻里范围内享受和感受安全有效的先进护理技术可带来的显著效果，Kim决定把品牌带入邻里商场。

为带给顾客更多便利，这两家店就设在隔壁，提供顾客一站式的美容、塑身、美发答案。此外，品牌的最大特色是单项护理可结合多种功效，对忙碌的上班族来说未尝不是好消息！

现在只要到NEX，就可从头到脚得到整体护理：Illumia Therapeutics提供无侵入性但安全有效的先进脸部与身体微整护理；Papilla Haircare则照顾到忙碌都市人掉头发的困扰和健发需求。名下品牌全采用韩国先进技术进行改造。换句话说，无需飞到韩国，也能在离家最近的护理名店，给自己改头换面的机会！

Papilla Haircare头皮头发护理

Papilla Haircare的NEX新店设有个人咨询和护理空间，为顾客量身定制个人化的头皮头发护理方案。（图／商家提供）

Papilla Haircare是受医学认证，提供非侵入性头皮与崭新头发保健护理技术的专店，帮助有掉头发的烦恼和发量稀疏问题的消费者找到答案。

护理包括屡获殊荣且受FDA认证的ScalpElectroporation™ (S.E.P.)头皮活化护理；针对头发保健的DNA激活护理，以及在新加坡首次推出，首个采用鲑鱼DNA基因，以达到无需注射也能帮助刺激细胞组织更新和修复，使得头皮头发健康的多功能细胞滋养护理。至今，该突破性护理已成就多达4千个健发案例。

占地1千3百65平方尺的NEX分店，室内风格与义安城旗舰店一样，采用品牌标志性的黑与金色高雅设计，设置六个个人咨询和护理空间，为顾客量身定制个人化的头皮头发护理，从而达到理想的特定目标。

Illumia Therapeutics美容塑身护理

Illumia Therapeutics提供先进塑身技术，改善身体多余脂肪和赘肉。（图／商家提供）

作为经过科学验证的减脂塑身首选护理中心，Illumia Therapeutics结合最新医学技术与先进护理，以最安全有效的方法达到最自然的效果。

由一组医美医生创立，并取得整形外科医生支持的Illumia Therapeutics，特别在NEX分行推出屡获殊荣的Slim Science塑身护理系列，其中包括Cooltech 360 IceSculpt冻脂护理、Onda Micro Coolwaves塑身护理及本地首家引入最先进燃脂技术的最新Prime Sculpt PRO燃脂护理。

Prime Sculpt PRO非侵入性燃脂护理，结合了强效超声波及射频技术（RF）达到塑身、收紧皮肤和改善橙皮纹的功效。这史无前例的最新护理属于Prime Sculpt的进阶版，其多功能强化技术可谓在非侵入性塑身领域里引领潮流。

顾客的体验

Illumia Therapeutics品牌代言人、电视阿姐郑惠玉：“美容师经验十足，非常的专业，了解顾客的需求和感受。”

本地艺人徐彬：“我的生活忙碌，所以明智地选择个人护理项目至关重要。Illumia Therapeutics的多效护理尤其让我满意。”

网红辣妈Sharon Tang：“我尝试过很多头皮护理，唯独在Papilla Haircare看到真实效果。这使我对该店的先进技术有信心，也强烈推荐给有脱发问题的公众。”

开张促销等着你！

从即日起，你可在Papilla Haircare和Illumia Therapeutics的NEX分店以优惠价尝试旗下招牌护理，提前预约还有机会赢取神秘礼物！

首次到Papilla Haircare的顾客，接受两次S.E.P与一次头发保健DNA激活护理,可享有高达80%折扣。

到Illumia Therapeutics接受Prime Sculpt PRO燃脂护理，首次尝试优惠可享有70%折扣。

到Illumia Therapeutics接受Cooltech 360 IceSculpt冻脂护理与RF Body Legacy Sculpt塑身护理的顾客，可享有70%折扣的首次尝试优惠。

*附带条件

预知更多详情，可上网、拨电或亲临分店查询：

Papilla Haircare

电话：6454 5565 / Whatsapp: 9656 1545

网址：https://www.papillahaircare.com/

Illumia Therapeutics

电话：6556 5565 / Whatsapp: 9625 6565

网址：https://www.illumiatherapeutics.com/

地址：23 Serangoon Central，#04-26 NEX

营业时间：周日11:30am-8pm；周末和公共假期11:30am-7pm

【本文由Papilla Haircare和Illumia Therapeutics呈献】