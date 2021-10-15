古驰全新快闪店 本周末双线出击

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年10月15日 5:00 AM

古驰快闪店将展示流行音乐和时尚的跨界结晶。（品牌提供）
古驰快闪店将展示流行音乐和时尚的跨界结晶。（品牌提供）

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奢华品牌古驰（Gucci）宣布打造全新系列的快闪店“Gucci Pop-Ups”，这些临时商店将带来迷人的购物体验，这是品牌百年诞辰“Gucci 100”的系列活动之一。

“Gucci 100”系列中的一个关键展示主题从提及该品牌的歌曲中汲取灵感，不说不知道，品牌团队在音乐平台检测并识别出2万2705首歌词提及“Gucci”的音乐作品，一些精选歌词的内容被转化成为印花图样，出现在包款、服装上，实现了时尚和音乐的跨界相融。

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