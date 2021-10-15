古驰全新快闪店 本周末双线出击 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年10月15日 5:00 AM 古驰快闪店将展示流行音乐和时尚的跨界结晶。（品牌提供） 字体大小: 小 中 大 奢华品牌古驰（Gucci）宣布打造全新系列的快闪店“Gucci Pop-Ups”，这些临时商店将带来迷人的购物体验，这是品牌百年诞辰“Gucci 100”的系列活动之一。“Gucci 100”系列中的一个关键展示主题从提及该品牌的歌曲中汲取灵感，不说不知道，品牌团队在音乐平台检测并识别出2万2705首歌词提及“Gucci”的音乐作品，一些精选歌词的内容被转化成为印花图样，出现在包款、服装上，实现了时尚和音乐的跨界相融。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 时尚 音乐 快闪店 品牌 数码 创意 传统 服装 数码平台 时尚快讯 察言·观色 向浪凡前创总致敬专场秀 45品牌罕见同台