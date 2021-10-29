穿破袜没有穷酸窘迫感

如果瑕疵本来就存在产品里，又何来破损呢？日本ekoD Works工作室设计师福泽孝之设计了一款买来就有一个破洞的袜子，还在洞口四周缝上边，变成袜子本身的一个特色。

很多人看到袜子破了一个小洞就会强迫症作祟，认为袜子已破损，必须修补或丢弃。福泽认为只破了个洞就把袜子丢掉过于浪费，于是把设计“痛点”聚焦在“如何消除破洞的窘迫”。既然破洞已是袜子设计的一部分，那么日后再破几个洞也不是问题，没有穿破袜的穷酸窘迫感，再多破几个洞也欣然接受。