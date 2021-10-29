穿破袜没有穷酸窘迫感 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 发布 / 2021年10月29日 5:00 AM 日本设计师福泽孝之将破洞植入袜子里，反而延长这双袜子的寿命。（EkoD Works提供） 字体大小: 小 中 大 如果瑕疵本来就存在产品里，又何来破损呢？日本ekoD Works工作室设计师福泽孝之设计了一款买来就有一个破洞的袜子，还在洞口四周缝上边，变成袜子本身的一个特色。很多人看到袜子破了一个小洞就会强迫症作祟，认为袜子已破损，必须修补或丢弃。福泽认为只破了个洞就把袜子丢掉过于浪费，于是把设计“痛点”聚焦在“如何消除破洞的窘迫”。既然破洞已是袜子设计的一部分，那么日后再破几个洞也不是问题，没有穿破袜的穷酸窘迫感，再多破几个洞也欣然接受。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 时尚 球鞋 西装是利器 配饰拗造型 披荆斩棘的哥哥穿着关键词 汲取夜间赛车灵感球鞋 本地限时售卖