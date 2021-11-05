迪奥跨界出健身器材

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来自 / 联合早报

文 /
王一鸣

发布 / 2021年11月5日 5:00 AM

迪奥与泰诺健合作的三款健身器材包括跑步机、举重凳、健身球。（互联网）
迪奥与泰诺健合作的三款健身器材包括跑步机、举重凳、健身球。（互联网）

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据外媒报道，法国奢侈品牌迪奥（Dior）宣布将与意大利健身器械巨头泰诺健（Technogym）合作推出限量版家用健身器材。

迪奥指出，合作与2022年早春迪奥的“Dior Vibe”运动服饰系列相关，该系列包含紧身裤、拳击短裤和运动内衣等产品。

在这次与泰诺健的合作中，迪奥创意总监玛利亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiuri）设计了一款智能联网跑步机，一个多功能举重凳（内含哑铃等配件），以及一个健身球。所有产品以白色为主，除了有泰诺健标志外，还搭配迪奥的标志。

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