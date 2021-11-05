迪奥跨界出健身器材 订户 来自 / 联合早报 文 / 王一鸣 发布 / 2021年11月5日 5:00 AM 迪奥与泰诺健合作的三款健身器材包括跑步机、举重凳、健身球。（互联网） 字体大小: 小 中 大 据外媒报道，法国奢侈品牌迪奥（Dior）宣布将与意大利健身器械巨头泰诺健（Technogym）合作推出限量版家用健身器材。迪奥指出，合作与2022年早春迪奥的“Dior Vibe”运动服饰系列相关，该系列包含紧身裤、拳击短裤和运动内衣等产品。在这次与泰诺健的合作中，迪奥创意总监玛利亚·嘉茜娅·蔻丽（Maria Grazia Chiuri）设计了一款智能联网跑步机，一个多功能举重凳（内含哑铃等配件），以及一个健身球。所有产品以白色为主，除了有泰诺健标志外，还搭配迪奥的标志。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 时尚 健身 运动 品牌 设计 设计师 克服体障共创业 他们的时尚梦想借数码科技起飞 路威酩轩计划 大规模聘用年轻人才