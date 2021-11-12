N95口罩变身托特包

创意的乐趣在于即使日子苦闷，也能给自己找点乐子。疫情之下流行的元素，正在成为设计师们的创作灵感，对应眼下的生活，让人莞尔一笑。“口罩”是疫下热词，疫情初期高防护力的N95口罩“一罩难求”。也不知是谁的脑洞大开，想到了把N95口罩变成托特包的设计，目前在亚马逊（Amazon）、Shopee、小红书一类的网购及社媒平台都能买到。折叠起来的“N95口罩包”，外形酷似近几年流行的饺子包、云朵包，容量大，十分实用。想象一下戴上口罩，背上口罩包出门的景象，应该会很安心吧，像是有了双重保护。

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