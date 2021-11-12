N95口罩变身托特包 订户 来自 / 联合早报 文 / 李雅歌 发布 / 2021年11月12日 5:00 AM 疫情衍生的包包创意：N95口罩包（左）和打包餐盒手机包。（互联网） 字体大小: 小 中 大 创意的乐趣在于即使日子苦闷，也能给自己找点乐子。疫情之下流行的元素，正在成为设计师们的创作灵感，对应眼下的生活，让人莞尔一笑。“口罩”是疫下热词，疫情初期高防护力的N95口罩“一罩难求”。也不知是谁的脑洞大开，想到了把N95口罩变成托特包的设计，目前在亚马逊（Amazon）、Shopee、小红书一类的网购及社媒平台都能买到。折叠起来的“N95口罩包”，外形酷似近几年流行的饺子包、云朵包，容量大，十分实用。想象一下戴上口罩，背上口罩包出门的景象，应该会很安心吧，像是有了双重保护。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 N95口罩 无性别美容护肤品 给足男士面子 香奈儿推出经典包款“限购令”