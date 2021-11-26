经典香水百年诞辰 香奈儿办沉浸式展览

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在这个假日季节，与香奈儿（Chanel）踏上一次神奇的银河之旅！

为纪念经典香水“香奈儿5号”（Chanel N°5）诞生100周年，奢华品牌香奈儿在爱雍·乌节（ION Orchard）户外广场，带来充满宇宙奇幻感的装置作品“香奈儿假日球形宇宙”（The Chanel Holiday Cosmos-sphere）。

这座18米高，令人眼花缭乱的装置，以旋转的星体和标志性的香奈儿图标为特色，带你穿越香奈儿所创造的华丽宇宙。这是一个多感官的空间，不仅闪闪发光的星星灯光秀令人目眩神迷，同时香奈儿5号L'eau清新晨露香水的芬芳传达嗅觉愉悦。

“香奈儿假日球形宇宙”即日起至2022年1月2日向公众开放，每天晚上8时至晚上10时之间，现场还会播放灯光动画，届时装置将被一连串美妙绚烂的灯光通体点亮。

“香奈儿5号”诞生于1921年，是由女装设计师所创造的第一款香水。品牌创办人嘉柏丽尔·香奈儿（Gabrielle Chanel）委托调香师恩尼斯·鲍（Ernest Beaux）为她调制一款香水。他们共同创造了“香奈儿5号”这款香水——香奈儿将其描述为“一款带有女性气息的女士香水”。

“香奈儿5号”经历了时间的考验，创立一个世纪后，它仍然是创意力量、卓越技艺和自我价值实现的象征。