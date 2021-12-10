本地潮牌OG的收藏基因

陈江淮是本地潮牌圈的OG（元老级人物），十几岁开始接触潮流设计。上世纪80年代，潮牌（Streetwear）的概念从美国西海岸的好莱坞一路翻滚到亚洲。最初人们并不了解，觉得不过是印着各种图案、电影元素的T恤衫。过去几十年里，陈江淮在本地开了两家潮牌店——杂货店和福乐店，推广和设计潮牌的同时，也一直在寻找一种亚洲语言，让T恤上印着的元素对华人来说更有共鸣。

陈江淮说：“设计潮牌需要一定的积累，我们喜欢的东西，看过的东西，尤其是电影、流行文化、音乐文化都要吸取作为潮牌的基础”，而收藏就成了他汲取灵感的来源。陈江淮收集黑胶唱片，关淑怡、林忆莲、张国荣、草蜢、张学友……一张张经典，如数家珍。收集经典电影的卡带、漫画小人书、金庸小说、街机游戏，甚至是阿嫲的胭脂盒。一切能带来80年代回忆的元素，他都爱。

除了有形的收藏，从小在牛车水长大，陈江淮珍藏在心底的一幕幕冒着烟火气的生活场景：街边的砂锅饭，渗着药材香的中药房，家人团圆饭的欣喜，跟父亲去夜总会……都成了印在潮牌T恤上的图案，也形成独一无二的本地元素。

陈江淮热爱收藏，因为他相信这些时代的经典不会消失，收藏旧物件是想记录一段难忘的旧时光。而复古的力量在于它不会褪色，反倒随着时代的更迭日久弥新，散发出一种独特的潮流特质。他想做的是通过重新诠释，将复古的元素融在设计中，以一种“潮”的方式介绍给年轻人。当时代经典成为印在胸前的图案，美好的年代就在延续着，倒带重播中。

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