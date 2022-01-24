新的一年，新的气象，“虎”年春节马上到来。那就从穿搭开始焕然一新，迎接一整年的美好。zaobao.sg为大家整理了过年的穿搭新潮流。正在张罗新年衣着的你，不妨参考这篇文。农历新年这样打扮，你就是全场的焦点！

改良版旗袍

改良版旗袍与传统旗袍有所不同。不同之处在于，改良版旗袍融入了现代人流行的穿搭。传统旗袍其中一个特色是讲究花绣，而改良版旗袍注重的是新潮与美感。新加坡的天气全年盛夏，作者曾经成穿过长袖长裙的旗袍拜年，真让人感到难受！不少改良版旗袍的好处也在于它轻巧舒适，让人不至于因为气候问题而却步。各位美女们不妨试试看改良版旗袍！

复古风旗袍

近几年，服装界的时尚大佬们把复古风玩的很“溜”。复古风包含了印花、喇叭、阔腿、露肩、泡泡袖等众多设计。旗袍本就优雅婉约，复古风更能显得端庄大气之美。即便时代不同，复古风旗袍仍是现代人过年时会穿的。大家不妨依据自己的身材来做选择，以突显其优势。例如，身材有曲线，腰肢纤细的朋友，不妨试试看过年穿件复古风旗袍。流行本身就是一个循环的过程。大家总说妈妈的衣服，甚至奶奶的衣服都不要扔，也许某天会再次流行起来。

民国风旗袍

民国时代正是旗袍的黄金时代，民国时期的旗袍都是那般优雅多姿的。民国时代是个与东西方文化强烈交融的时代。所以服饰文化，也是与东西方文化相互碰撞的时代。具有民国风味的优雅旗袍也在这个时代诞生！民国风旗袍样式繁多，造型别致。近年来，民国风旗袍受到了大众的欢迎。身材高挑的朋友们，不妨尝试民国风旗袍！

改良版汉服

汉服是近期许多年轻人喜欢穿的传统衣服。传统汉服虽美，却复杂难穿。在新加坡穿上汉服拜年，估计也会汗流浃背。改良版汉服既轻便又好看，深受许多年轻人的欢迎。

除了穿搭，大家也可以在配件上注入点小心思。

美甲

爱漂亮的帅哥美女们，不妨趁过年期间去弄个漂亮的美甲。 过年时做的美甲大多比较喜庆和鲜艳，也可以选择和当年的属相年份有关系的美甲。美甲是一件艺术品，过年时做美甲能就像是给自己换了一种心情。

老虎造型的包包受到很多人的喜爱。（取自Gucci 官网）

应节包包

那些喜欢穿着低调，又不想少了过年气氛的人，不妨试试看背些特别的包。红色的包包再加上老虎的图案，非常适合带出门拜年！

过年很适合背红色的包包。（取自Charles and Keith 官网）

对老虎图案不感兴趣的朋友，也可以考虑看看春节造型的包包。红色的花纹再加上金色的链条，显得格外喜庆！

虎皮造型的包包。（取自Fendi 官网）

那些喜欢可爱风格的朋友，也可以背背看这种包包。小巧玲珑的外形再加上虎皮的、造型，这个包也可以顺便让你放红包，适合带出门拜年！

红色的老虎造型首饰受到许多女孩的喜爱。（取自Pandora 官网）

首饰

女孩不妨带上些可爱的首饰当点缀，效果也是相当不错的！

小巧玲珑的吊坠显得十分可爱。（取自Pandora 官网）

喜欢低调一些的朋友，也可以佩戴小老虎吊饰的手链，低调又不失风度！

老虎造型的金项链和戒指。(取自Cartier 官网)

除了手链，也可佩戴些戒指或者项链。闪亮亮的首饰，带出去拜年说不定还能收到更多的红包和赞美呢！

有创意的耳环。（取自Shein官网）

火红红的首饰，带出去拜年说不定还能收到更多的红包和赞美呢！

新年新气象，大家不妨尝试些新风格，一起过个时尚的春节吧！