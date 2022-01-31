搭一身新装 扣紧一家子情感

新年穿新衣，除了有送旧迎新之意，也可以穿出“我们是一家人”的亲密关系。从土生华人服、峇迪装到红色系，不同的是新年装，相同的是三个家庭的满满温馨和浓浓亲情。

蔡适吉一家穿梭于华族与娘惹服饰之间

聚舞坊当代艺团创意总监蔡适吉，除了是青年舞蹈家，也是不折不扣的时尚爱好者，曾把“时装”用作舞蹈创作题材。

私下里的她和家人，包括母亲、聚舞坊艺术总监严众莲，都讲究服装。“我妈妈平时穿着偏古风，爸爸蔡兆祺是一位蛮有仪式感的人，对传统节日或者特别节日的穿着很讲究。”

这一家人会在新年、春节或出国参加艺术节及文化交流时穿戴传统服饰，不局限于华族服饰，很多时候也穿卡峇雅、峇迪服装和珠鞋等土生华人服饰。蔡适吉说：“一些国外的典礼上，穿娘惹服饰的我们成了焦点，因为衣服很好看，很多人找我们拍照。”

婚后，蔡适吉对娘惹服饰更有兴趣，因她嫁入土生华人家庭，丈夫是金珠肉粽企业社会责任与业务发展总监黄鼎翔。

蔡适吉（后排右）和母亲严众莲（前排右）、父亲蔡兆祺、妹妹蔡宝祯讲究节日穿着。

春节期间，拜访先生家族的长辈和回自己娘家，蔡适吉会为先生和孩子们巧作搭配，以尊重不同家庭文化。但华族或娘惹服饰，在蔡适吉看来，各有各的美。“娘惹的刺绣和华人的刺绣就很不同，娘惹刺绣通常是有洞洞的，设计在衣服边缘，华人刺绣的图案就没有洞，是很实的一片。”

蔡适吉继续说：“华人女性服饰以中国领服装、旗袍或一些古风设计衣饰为主，款式多样。娘惹服饰虽是两件式，但也可以变出很多花样。春节时，不少土生华人家庭会穿传统服装，尤其是长辈，我家翁家婆就一定会穿。不得不提我先生的哥哥、著名土生华人设计师黄俊荣，他也设计多款现代娘惹装，比如无袖的卡峇雅上衣，配峇迪鱼尾裙，就特别现代，穿得出时尚和高贵感，很多年轻人也爱穿。比如我会穿较宽松的卡峇雅上衣当作外套，然后搭配裤装，这样感觉很‘飒’，也传达出现代感。”

男士则大多穿长袖或短袖的峇迪衫，孩子也不例外，蔡适吉乐于给三个儿女打扮。“我觉得孩子们穿传统服饰很可爱，也让他们从小就知道在节日穿传统服装，是对佳节礼仪的认识和自身文化的尊重。他们很喜欢，尤其二女儿韬豫，常主动要求在特别的日子穿，她有很多套娘惹衣衫。”

从华人女子成为娘惹媳妇，蔡适吉领受不同文化的灌注，再加上年纪和阅历的增长，蔡适吉在服饰美学上，有了自己的心得，“娘惹服饰剪裁和配色非常有学问，不同年龄和身份的女性有不同的穿搭。我觉得娘惹服装需要比较丰满的体形，才有前凸后翘的感觉，太瘦了不太好看，其实太太们穿最合宜；少女如果要穿时髦款式，可能露肩或当成外套穿，带出飘逸感。”

接受《联合早报》采访时，蔡适吉的娘惹拜年装就别具新意和巧思，她以纯红色卡峇雅为外套，里面穿特别刺绣的浅色背心式衬衣（camisole），配红色的长裤，一袭红装，艳而不俗。蔡适吉介绍说，这样的穿搭不是传统的配搭，但比较灵便。“我觉得任何服饰，包括传统服饰都应融入生活。娘惹服饰也可以这样，当我们穿出自己的韵味和个人风格，传统便完成了与现代的相融。”

我觉得孩子们穿传统服饰很可爱，也让他们从小就知道在节日穿传统服装，是对佳节礼仪的认识和自身文化的尊重。 —— 蔡适吉

洪甘祥一家与峇迪紧密相连数十载

洪甘祥老先生一家人，每逢新年和家族特别节日都会穿上峇迪新衣衫，全家洋溢着浓浓的南洋热带喜气。

峇迪与洪家的生活紧密相连数十载，代表着他们的人生和家业。

95岁的洪甘祥（右）与家中最小儿子洪联通共同经营峇迪服装店。洪甘祥至今仍用这台有超过44年历史的缝纫机缝制峇迪服，新年一家人也都齐齐穿上峇迪装。

95岁的洪甘祥，可能是本地最年长的裁缝。1927年在新加坡出世的洪甘祥战后帮父亲经营布匹买卖，从此和峇迪布结下不解之缘。然而父亲死得早，养家的重担落在他身上。他感叹：“那时日子很苦。”他接过父亲的存货在流动夜市租摊售卖。1978年洪甘祥在荷兰路购物中心租店开设Wellie Batik服装店，专售印度尼西亚峇迪布料，一开就是44年，最近刚移到一间面积较大的店面，不过一直都在三楼，不怕老主顾找不着。

他的幺儿洪联通（52岁）说，父亲这家老店起步不易，在等客上门时，为了不要闲着没事做，将缝纫机搬到店里，用所卖的峇迪布缝纫出版型不复杂的服装。在那个没有互联网和视频的年代，洪老先生操作缝纫机全靠自学。

洪钻石采用弟弟引进的印尼峇迪布裁剪旗袍、连衣裙，将父亲的峇迪家业传承下去。

容光焕发、精神奕奕的洪甘祥看起来像70几岁，每天仍到店里报到。那台忠心耿耿的老缝纫机也跟他一样硬朗。洪老先生一如往昔地踩动它，用峇迪布缝制伸缩带洋装、枕头套、围裙、休闲裤等，在店里售卖。简单的样式，他现在一天内还能车出五六件。

洪甘祥有9个儿女。最小的儿子洪联通现在全职打理父亲的业务，注入新的活力。洪联通说：“父亲以前卖的大多数是机器印制，价格较低廉的峇迪布。我意识到有消费能力的新加坡人其实希望在本地买到品质好的峇迪，于是开始扩大产品类别，引进不同价位的布料，有手印的；有价位更高的丝绸、手绘峇迪布；也有1930、40年代的古董峇迪布。”

洪联通也让家业与互联网时代接驳。他建立官网，开设社媒账号，也在网上售卖峇迪成衣、布料，成功吸引到新一代顾客群。他为店里引进的峇迪布在颜色、图案上也更缤纷、新颖，符合现代人的时尚审美观。四五年前，大姐洪钻石（69岁）从保险业退休后，被店里的布吸引，也在荷兰路购物中心三楼开店，自己设计旗袍、连衣裙，采用弟弟引进的布送到峇淡岛的专用裁缝团队缝制。洪钻石笑说：“现在家中老大和老幺继承了父亲的生意。”有趣的是，家中其余三位姐妹见证家业的蜕变后也开始加入。二姐洪钻娇（64岁）用峇迪布制作束发圈和纸巾盒；三姐洪钻容（60岁）制作峇迪口罩；用艺名洪乙玲唱歌的四姐洪钻官（57岁）则用峇迪布缝制手提包，在两家店里寄卖。

大姐洪钻石坦言，小时候父亲引进的峇迪布颜色较深沉，以前他们都以为峇迪很老气，提不起兴趣，直到近几年投入峇迪行业的花花大千世界，才开始迷恋它。这几年，全家在特别的日子、节庆，尤其是过年拜年、团聚时都会特地安排，说好大家要穿上峇迪衣裳亮相。洪联通说：“因为我们越来越认同我们是峇迪世家。”

记者采访时，父子穿的是短袖峇迪衬衫。来到峇迪新年衣裳，男士或许没有女士那么多选择，但也可动可静，穿出不同效果——可以像父亲洪甘祥蓝白花色的大胆奔放，也可以像儿子重复、小型印花图的低调但醒目。

这几年，全家在特别的日子、节庆，尤其是过年拜年、团聚时都会特地安排，说好大家要穿上峇迪衣裳亮相。 —— 洪钻石

王爱妮一家支持本地品牌推动环保

衣食住行各环节都支持本地品牌，这是本地女企业家王爱妮（45岁）积极身体力行的。这个农历新年期间，她和家人一起支持本地品牌，积极推动环保。

王爱妮育有一对9岁龙凤胎陈泓伟和陈思恩。她说：“通常我会为他们选穿相同颜色的新年衣，小孩越大越有主见，开始有自己的穿搭喜好。新年穿新衣裳，但过了年还是可以在其他场合穿用的服饰，比较实用。”

王爱妮（左二）一家人的新春装扮走颜色主题路线，她和丈夫陈奕彪穿酒红色系，孩子们则穿粉红色系。

今年她为儿女挑选了Le Petit Society的童装，女儿穿粉红色和白色相间的格子裙装，儿子则穿粉红色衬衫，看起来朝气活泼。夫妻俩则同穿酒红色服饰，王爱妮的Bourgeon品牌斜肩上衣和半裙，设计颇有巧思。面料柔软舒适，上衣的长度正好落在小腹位置，新年聚餐可放心地进食，不担心衣服太合身暴露腰肉。看似一件连身裙，但其实可分开搭配，平时也可配裤装。

王爱妮采购的新年食品也都出自本地品牌。比如蔬菜和鸡蛋等火锅食材，是The Local Farm销售的本地农产品。

Mamashop的环保福袋，图案有新春元素，但也适合平日使用。

王爱妮的创业生意跨足不同领域，一开始从事塑料薄膜分销。当妈妈后，她为孩子选购环保、可持续用品，并于2015年成立MamaShop，售卖环保餐具、厨房用品、文具等等。MamaShop最近推出环保袋，设计以日本福袋为灵感，共有三个图案，白底面料上有樱花、老虎或招财猫图案，有新春元素也能为平日装饰添加亮点。小巧的环保福袋，拜年时可放柑橘，平日则可放环保餐具。

去年，品牌所售的环保饭盒受到欢迎，后来也增售日本竹制酒杯和餐盘。后者还可以印上名字，聚会吃饭时不再担心拿错杯。王爱妮透露，接下来希望探讨以米壳制作家具的可能性，带来更多环保选项。

王爱妮也与另外两名联合创始人共同创立了Mumpreneurs-Go-Places平台，为创业妈妈建立联系网。