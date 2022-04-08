“00后”华人超模石瑞 本季领跑走秀场次

2022年秋冬季时装周的模特走秀成绩出炉了！

今年20岁，来自美国休斯顿的华人模特石瑞（Sherry Shi）以一季36场秀的成绩，领跑所有女性模特，成为全球第一。评论指出，石瑞本季所向披靡，每个造型都格外前卫，展现了身为模特的强大气场。她成为继刘雯后，第二位在国际时装周拿下世界冠军的华人模特。

石瑞凭借超高辨识度，去年9月被安娜温图（Anna Wintour）钦点登上“Vogue”9月刊封面，成为许多名模渴求的“金九刊”封面女模之一。同样是去年，石瑞12月正式进入“MDC”权威超模排行榜，并成为排名前50的名模之一。

在模特圈耕耘许久

但石瑞并非一夕成名，她已在模特圈耕耘许久，早在13岁时，她就成为模特，15岁时她开始在美国本土时尚伸展台走秀，17岁那年走向国际，向世界展现新一代华裔女性的自信和风格。石瑞记得还是新人时的她，每天摸黑起床，揣着饼干和矿泉水瓶跑遍40多场秀面试，脚上起满水泡，头发反复做造型和拆洗，导致头皮拉伤，才能拿下约六七场秀的机会，她就是这样一步步走到今天，而她也以自己的华人女性身份为傲。

据报道，石瑞的父母是来自中国大陆的移民，父亲靠读书和留学改变了人生轨迹，母亲是普通的工薪家庭出身。他们原本也按照“读书改变命运”的思路培养孩子，但他们都没有想到，除了读书途径之外，没有任何家世背景的在美第二代华人女孩，还可以这样光芒四射地站在时尚之巅。