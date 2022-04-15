从超薄、经典到天象 瑞士表展涵盖面广

本届瑞士钟表展上不乏凝聚创新制表技术的腕表，也有对经典的全新诠释，以及对宇宙的美妙探索。

近期在日内瓦实体回归的瑞士钟表展，以钟表与奇迹（Watches & Wonders）的新身份，带来多家腕表品牌精雕细琢的上乘之作。

本届瑞士钟表展上不乏凝聚创新制表技术的腕表。（吴庆康摄）

伯爵结合珠宝与超薄工艺

伯爵（Piaget）的Limelight Gala高级珠宝腕表再度展现品牌在珠宝领域的领先地位。这款腕表22.9x27.9毫米，18K白金表壳和表带，镶饰76颗明亮式切割美钻（约0.78克拉），139颗长方形切割美钻（约8.29克拉）和85颗榄尖形切割美钻（约6.50克拉）。表盘雪花密镶190颗明亮式切割美钻（约0.72克拉），搭载伯爵自制356P石英机芯。

伯爵的Limelight Gala高级珠宝腕表再度展现品牌在珠宝领域的领先地位。（吴庆康摄）

在Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept（AUC）腕表仅2毫米厚度的表身中，凝聚了多项伯爵创新制表技术，其中五项已申请专利。包括与机芯一体成形的表壳，独特的伸缩表冠及超薄表镜。发条盒及动能储存与调节亦采用全新设计。其动力储存可长达40多个小时，机芯所有部件均安装于框架上，还有部分零件设于滚珠轴承。平衡摆轮和游丝颠倒位置，后者与筒夹相连。这款腕表的水晶表镜亦经过重新设计，厚度仅0.2毫米，以确保3巴的防水性能。

伯爵Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept（AUC）腕表厚度仅2毫米。（吴庆康摄）

江诗丹顿经典重现

江诗丹顿（Vacheron Constantin）今年引起所有藏家极大关注的是全新推出的Historiques历史名作系列222腕表，从当代视角重塑1977年问世的传奇名作222“Jumbo”腕表——新款腕表的表壳直径为37毫米，采用18K 3N黄金材质打造，搭载品牌自制的2455/2自动上链机芯，配备雕刻了原版222标识的专属摆陀。

江诗丹顿今年全新推出Historiques历史名作系列222腕表。（吴庆康摄）

222经典腕表由瑞士知名钟表设计师约格·海塞克（Jorg Hysek）构思而成，其大胆的设计标志着品牌制表历史上的重要转折。自此，江诗丹顿开始在“运动风尚”腕表领域脱颖而出。经典重现的222腕表的表壳厚度仅7毫米，机芯厚度仅3.05毫米，具备小时、分钟及日期显示功能。新款腕表保留了222腕表的标志性元素，包括直径37毫米的表壳、凹槽表圈、金色调表盘、条形时标和棒状指针、一体式表链及六边形中央链节，以及表壳5点位置的马耳他十字标志。腕表定价9万新元，据知已经吸引无数买家在等候名单中。

帝舵表稳扎稳打

帝舵表（Tudor）今年走稳扎稳打路线，推出技术型腕表新作，其中直径39毫米的碧湾专业型（Black Bay Pro）搭载内置多时区功能的MT5652型机芯，动力储备70小时，并搭配精钢固定外圈，充满运动气息，集合品牌多项独具一格的美学特色于一身，成为焦点。

帝舵表碧湾专业型腕表（左）和碧湾计时型黄金钢款腕表。（吴庆康摄）

另一新表款碧湾计时型黄金钢款（Black Bay Chrono S&G）直径41毫米腕表搭载帝舵表自动上链机芯，配备导柱轮及垂直计时离合轮装置，表盘备有两款选择——哑光黑色或太阳光线效果磨砂香槟色，两个内凹式副计时盘分别使用了对比显著的香槟色或哑光黑色，读时效果更为理想。副计时盘饰有圆纹，其中一个为45分钟计时盘，日历窗设于6点钟位置，延续了初代帝舵计时腕表的美学特色。这款腕表有磨砂及磨光钢表壳，316L钢及黄金款，直径41毫米，黄金固定外圈，配黑色阳极氧化铝测速计字圈，搭配机芯MT5813型，这个机芯由百年灵01计时机芯演进而来，动力储备长达70小时。

积家迷醉天文宇宙

积家推出Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium超凡复杂工艺大师系列945型机芯白金腕表。（吴庆康摄）

积家（Jaeger-LeCoultre）运用在天文复杂功能领域的精湛专业技艺，重新演绎945型超卓复杂功能机芯腕表，推出Master Hybris Artistica Calibre 945 Galaxia超凡复杂工艺大师系列945型机芯玫瑰金腕表和Master Hybris Artistica Calibre 945 Atomium超凡复杂工艺大师系列945型机芯白金腕表。为彰显时间测量所蕴含的天文意义，积家制表师开发出能够通过点点繁星记录恒星时流逝的机械装置。排布于表盘中央的天穹，展现了在北纬46度，即位于汝山谷中积家大工坊所处纬度所观测到的北半球夜空，并实时追踪天空中各个星座的位置。

为凸显这一天文显示功能，Cosmotourbillon天文飞行陀飞轮不仅发挥作为调节装置的技术功能，还兼具计时功能，可在一恒星日内沿表盘逆时针完整旋转一周。表盘边缘设有一枚金色太阳形指针，用以指示黄道十二宫的月份及腕表必备的24小时刻度太阳时。太子妃式指针则用以指示分钟及以12小时为周期的民用时间，分别设于表盘边缘的两个同心圆上。

另一独特腕表是Rendez-Vous Dazzling Star约会系列流星珠宝腕表，其复杂的流星功能，能让一颗流星在表盘上随机出现（频率通常为每小时四至六次）。表盘中央是相互交叠的三个圆盘，边缘饰以一圈璀璨钻石。第一层为椭圆形砂金石转盘，在流星复杂功能未启动时，将流星图案隐藏。其下方为带有流星切割图案的砂金石圆盘，启动流星复杂功能后，圆盘会徐徐转动，带动流星沿弧形轨迹运行飞越表盘上部。如希望反复欣赏这一引人入胜的景象，可多次旋转上链表冠。