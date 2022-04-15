做好保湿 打造透亮玻璃肌

韩式美容继续当道，无论是玻璃肌还是镜面水光肌，追求的是透亮有光泽的肌肤。尤其戴口罩有时会引起过敏或冒痘，更让人追求健康美肌。

近期以热门韩剧《社内相亲》受到瞩目的女主角金世正，小时候肌肤是小麦色，但现在拥有白皙牛奶肤色，秘诀是长年敷妈妈自制的米糠面膜。平时，她也勤于保养，除了日常护肤步骤，每个星期敷四次面膜。果然，要拥有无瑕白亮的肌肤，可不能偷懒。

选择合适的护肤品是朝镜面水光肌目标迈进的关键，不妨注重含维生素C和透明质酸（或称玻尿酸）成分的护肤品。

维生素C有助美白淡斑，改善细纹，具抗氧化功效，可促进蛋白质增生。透明质酸能有效补水及锁水，令肌肤饱满，增加弹性与光泽。

想快速提亮肌肤，不妨试着敷面膜，图为含维生素C的Pixi面膜。

市面上维生素C护肤品不少，例如英国品牌Pixi便有一整系列维生素C产品，包括洗脸霜和润肤水。如果想快速提亮，不妨敷面膜（三片$16），配方还含咖啡因成分，品牌称可消面部水肿。

近期上架的新品中，也纷纷强打保湿功效，美肤原理就是当肌肤拥有足够水分，肌肤问题如细纹和干燥，可得以改善。

资生堂新的润肤霜含透明质酸和人参根，强化补水功能。

日本品牌资生堂的新Essential Energy Hydrating Cream（$85）润肤霜，含独家透明质酸及人参根提取物。透明质酸的功效便是从肌肤内层提高水分，保湿能力一旦加强后，自然提升肌肤屏障保护力。该配方香气怡人，有橘子、迷迭香、玫瑰、柠檬等等，相当讨喜。

提亮肤色

韩国雪花秀新的精华素含活性人参萃取及视黄醇，淡斑提亮肤色。

说到人参萃取，那是韩国品牌雪花秀的明星成分。新的Concentrated Ginseng Renewing Serum EX（$275）有独家Ginsenomics活性人参萃取及视黄醇（retinol，又称A醇），提高肌肤韧性并改善长时间因戴口罩或作息欠佳而出现的各类肌肤问题。视黄醇即维生素A，是被广泛使用的抗老成分，可促进胶原蛋白生长，抑制黑色素等。

有光泽的肌肤，是指皮肤表面对光的反射能力佳，肌肤光滑柔嫩，自然能透出光彩。

La Prairie将湖面水光交融的概念应用到护肤中，打造光泽肌肤。

奢华品牌La Prairie的亮白紧致精粹露（$680）以瑞士湖泊的波光粼粼为灵感，将湖面水光交融的概念应用到护肤中。其配方的亮白因子Lumidose，针对年龄斑和暗沉，搭配瑞士黄金鱼子精华，提升肌肤紧致度。肌肤表面水嫩润泽，便是拥有亮白光彩肌肤的第一步。

澳大利亚品牌Rationale含可反射光的成分，让脸部焕发光彩。

澳大利亚品牌Rationale强调打造天然光泽肌肤。#3The Enriched Crème SPF15（$204）含锌（zinc）及氧化铁（iron oxide），镇静肌肤，并含可反射光的成分，让脸部焕发光彩，看起来色泽匀称。

女人是水做的，这句话可以用在护肤步骤上，只要做好保湿工作，便能拥有理想的玻璃肌或镜面水光肌。