乌克兰生活文化展 为当地人筹款

俄乌战火未熄，为了帮助乌克兰人筹款，本地名为Peace of Art的社区组织来临星期日（5月29日）于国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront）二楼会议中心举办“A Ukrainian Affair”乌克兰生活文化展。

参与活动的时尚品牌Bravo Collection，是由旅居新加坡的乌克兰人娜迪亚（Nadia Bremner）所创办的慢时尚品牌，精选乌克兰亚麻（linen）面料，并由当地设计师和裁缝师设计及缝制服饰上的传统刺绣图案。

这些图案是根据乌克兰传统服装Vyshyvanka上的刺绣花为灵感，无论是连衣裙或上衣，设计线条简约飘逸，有波希米亚风情。亚麻面料轻盈透气，适合热带气候。因制衣厂被炸毁，娜迪亚将员工迁移到另一镇区，让她们继续缝制服饰维持生计。现场除了可以买到乌克兰风格服饰，公众还可参与树脂艺术（Resin Art）工作坊，以及乌克兰传统民间Motanka布娃制作，现场也有乌克兰美食和音乐展区。

活动发起人之一Eunice Yeo说，她早前为乌克兰人筹款而举办一场私人的树脂艺术慈善工作坊，全数收入捐给新加坡红十字会。后来，她认识了本地乌克兰社群，便发起这次的生活文化展，除了筹款，也让公众从中了解乌克兰的不同生活面。活动的全数收入将捐给新加坡红十字会，为援助乌克兰人尽一分力。

乌克兰生活文化展时间是下午2时至6时。入场免费。