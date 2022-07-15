向阿汤哥看齐 男士“拉高”穿衣法

最近携新电影出现在大众眼前的“阿汤哥”汤姆·克鲁斯（Tom Cruise），再次用帅气征服影迷，他在公众场合的穿搭获得好评。

要知道阿汤哥身高为1.7米，身材不算高挑，但他知道如何弥补这一点，让自己看起来更高大也更有气势。他了解自己的身材该如何穿搭，才不会在众多人中隐形。身高对他而言，不是一个难以解决的复杂问题，其实对任何男士来说，都应如此，因为只要透过几个穿衣小技巧，即使身高一般，也能通过整体造型加分。

全身挑单一色系

单色的外观是最经典也无须太多思考的简单装扮方式，同时特别适合身材较为玲珑的男性，因为一体的色彩，无形中创造了一种直线视觉效果，有助于在视觉上增加一点身高，拉长双腿和躯干。

更紧实的合身剪裁

如果身材不高，那可能不适合穿“超大件”（oversized）和过于街头风的潮流款式，因为宽松或长版的衣服会掩盖肢体的长度，导致“人被服装吃掉”，给人一种衣服对身体来说显得太大，不适合体型的观感，视觉上直接压缩了高度。

不过，这并不意味着就必须穿紧身牛仔裤和贴身T恤，而应选择更适合身体尺寸的衣饰，比如接近或能够显示自然体态的裤装、衬衫、T恤和夹克。

鞋跟助力

选择有跟的鞋款能调整比例，改善身材。（互联网）

在鞋跟上做文章，这是许多人使用的技巧之一，就连大高个儿也会用调节鞋跟高度的方法改善比例。其实自上世纪70年代以来，就有好莱坞男影星在鞋跟上“动手脚”让自己秘密增高了。

想增加高度和在视觉上拉长腿部线条，最快的方法是选择有一点后跟的鞋子，而且不需要太极端，只要两三英寸的增加，在视觉上看起来就会有很大不同。

另外应注意的是，鞋子的颜色是否与服装搭配，这一点相当重要，这并不是说鞋款和衣服一定要是同色款式，因为太接近通常会显得有点呆板，原则上是穿深色衣服可搭配颜色深的鞋子，浅色衣服可搭如棕色、蓝色、米色等清浅颜色的鞋款。

极简风格

极简风更易穿搭，不会放大身材上的局限。（互联网）

我们很少看到汤姆·克鲁斯穿有很多配饰的衣服，或采用多层次穿搭，一是极简风更易穿搭，永不过时；二是身上穿戴太多叮叮当当或华而不实的配饰，会把别人的注意力吸引到身体的某些区块或部位，导致破坏整体造型之余，也更凸显身高弱势。

巧用定制

这对身材或体型上有一些局限的人来说尤其重要，而且不仅仅适用于西装。如果单纯依赖购买成衣，可能在商店里找到的很多衣服会有点长，找一个熟悉的裁缝师傅，便能够将衣服调整到最适合我们自身的状况，以便衣服更合身修身，甚至看起来像是定制的。当然，请裁缝完全按照个人身材定制，是最好不过的选择。