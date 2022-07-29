领带腰带中的“劳斯莱斯” 低调中尽显奢华

领带和腰带是男装的重要配件，展现品味和身份。意大利奢侈品牌史蒂芬劳·尼治（Stefano Ricci）从领带起家，腰带也成为标志特色，在奢华时尚圈里享有“领带中的劳斯莱斯”“腰带中的劳斯莱斯”美誉。

品牌1972年由意大利佛罗伦萨设计师史蒂芬劳·尼治和妻子创办，多年来秉承百分百意大利制造的高档路线，从选料、缝制到设计，都讲究优质品质。产品线包括定制男装、皮件配饰、香水、手表、童装、运动装、高端家居等。

皮革配件受到男士的喜爱。（品牌提供）

“低调奢华”一直是品牌核心，它不以明星代言，设计也不过度强调品牌标志，但却一直获得全球政商名人的喜爱，如南非已故总统曼德拉、著名意大利男高音歌唱家安德烈波切利（Andrea Bocelli）、好莱坞明星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）。

今年庆祝50周年，品牌大力扩展时尚版图。这个家族生意目前由两个儿子尼科罗（Niccolo）及菲利波（Filippo）分别担任总裁和创意总监。品牌在不同国家推展生意策略时，有不同营运方式及合作伙伴。新加坡RichL富隆奢侈品囯际集团去年收购、管理滨海湾金沙的店面，并计划明年于樟宜机场第一搭客大厦开店。

公司也拥有品牌亚太区投资运营权，去年和今年先后于泰国和马来西亚开店。此外，它已与北京华贸中心签署合作协议，预计今年底开设中国旗舰店，以及全球首家“SR雪茄酒廊”。

富隆奢侈品囯际集团董事总经理方剑刚受访时说：“品牌是奢华市场里的顶层小众，坚持意大利传统精致的制衣手艺，让人穿得舒适，又可展现品味，所以吸引成功熟男。”

细节中见精艺匠心

精致手艺带来的优质质感，展现在细节之中。比如，手工印花丝质领带不仅标榜光滑柔软，被制成褶皱设计后，领带上的图案花纹依旧工整完美，可见精艺匠心。有的领带还缀以施华洛世奇水晶，让男性也散发时尚光芒。

无论是定制西装、衬衫还是皮革配件，都是裁缝师亲手完成，在这个机械化年代，这份手艺价更高。

近年来年轻消费者也开始欣赏手工制作的价值。方剑刚说，疫情之下，人们还是有购买奢侈品的欲望。他指出，年轻企业家及科技新贵热爱时尚，尤其钟情配件如皮革手包和皮带。

史蒂芬劳·尼治皮带上的雄鹰设计，是品牌的标志，象征权力和力量。（品牌提供）

当中，皮革腰带上最亮眼的，除了鳄鱼皮质，还有皮带扣头上品牌标志——象征权力和力量的雄鹰。有的皮带扣头上镶钻或镀金，彰显高贵华丽。这也是为何一条史蒂芬劳·尼治的皮带，在欧洲市场售价可达2000欧元（约2836新元）以上。

品牌接下来积极筹备50周年的庆祝活动，计划今年10月于埃及举行特别的时装秀。