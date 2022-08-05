法国计划明年起 强制服装贴“气候标签”

时尚快讯

据外媒消息，法国计划明年实施“气候标签”，即在每一件销售的服装上都需要有一个“详细说明其对气候影响”的标签。预计到2026年前，欧盟其他国家也将相继出台类似规定。

这意味着时尚品牌要处理许多不同与气候相关的关键数据和资料，比如：原材料出自哪里？是如何种植的？如何上色的？运输距离有多远？工厂是太阳能供源还是煤炭供源？

法国环境与能源控制署（ADEME）目前正在测试11项关于如何收集和比较数据的提案，由此预测标签在消费者看来可能是什么样子。该署协调员厄尔万·奥特莱特（Erwan Autret）说：“这种标签将是强制性的，所以品牌要做好准备，使其产品可追溯，数据可以自动汇总。”

“环境气候标签”上将标注产品的“环保评分”，评分范围按照从A到E的顺序排列，A是指该产品对环境没有任何负面影响，E是指该产品对环境的负面影响极大，为了让消费者更加直观地看到评分信息，A到E五个字母还设置了深绿色、浅绿色、黄色、橙色和红色五种不同颜色。

针对法国此举，环保倡导人士指出，标签可能是解决问题的关键要素。专注于可持续时尚的媒体机构The Good Goods的维克多列·萨托（Victoire Satto）说：“这将迫使品牌变得更加透明和知情，收集数据，并与供应商建立长期关系——这些都是他们不习惯做的事情。”

法国环境与能源控制署将在明年春季前整理测试阶段的结果，然后再将结果提交给立法单位。