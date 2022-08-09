褶皱大师 日本设计师三宅一生病逝

据日媒报道，日本著名时装设计师三宅一生（Issey Miyake）于8月5日因癌症在东京家中逝世，享年84岁。根据三宅一生的意愿，并未举办公众告别会。

三宅一生于1938年出生于日本广岛，之后进入多摩美术大学平面设计系。1965年前往法国巴黎学习传统高定时装设计，1971年成立时装品牌Issey Miyake，并在1973年巴黎时装周亮相大获成功，从此步入时装设计师行列。

三宅一生的设计以创新面料和抽象廓形闻名，色彩明艳活泼。喜欢三宅一生的人多是被形态各异的褶皱布料，悬垂、层叠的设计感吸引，让服装展现出细腻流畅的观感。他尝试用各种材料如日本宣纸、白棉布、亚麻等，创造出不同肌理效果。1992年三宅一生推出首款女士香水“一生之水”，1993年推出副线品牌Pleats Please Issey Miyake，衣服经过剪裁缝制后，由机器压制出各式褶皱，并且可冷水手洗，易晾干，无需熨烫。

Issey Miyake 2023春季男装秀。三宅一生以善用褶皱布料闻名。（法新社）

2000年Bao Bao手袋系列面世，进一步扩大了三宅一生的商业版图。这款用三角菱格片拼接而成的手袋体现了几何美感，能根据所装东西的多少，在静态和动态下呈现出不同结构和造型，一度成为潮人必备的热门单品。

三宅一生设计的Bao Bao手袋系列成为潮人必备单品。（互联网）

在品牌大受欢迎之际，三宅一生选择退居幕后，将时装设计的主导权交给曾经的学生滝沢直己，自己则潜心研发布料。步入晚年后，他将精力更多投入到艺术领域，参与由三宅一生基金会统筹设计的“21_21 Design Sight”美术馆项目。有人认为他是艺术家，有人认为他是风格的前瞻者。他与高田贤三、山本耀司以及川久保玲等人，是最早受到欧洲时装行业协会青睐的日本设计师，将东方美学与西方传统时尚融合，影响了无数后辈。

三宅一生接受媒体采访时曾说：“我从未真正思考过我到底在做什么，或者如何让我在做的事被人们接受。不过，我总在尝试向前，磨炼自己的心智，从未间断研究与开发新事物。”