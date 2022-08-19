时尚放大镜：强强联手 潮指翻倍

团结就是力量，本地时尚及美容品牌近期都通过联手合作方式推出新品，带来更多惊喜，也让潮流指数双倍激增。

·Y21 X grey_evolution服饰系列

新加坡时装品牌Yacht 21与银发模特儿王美燕（66岁）携手设计胶囊（capsule）系列，8月推出，共16件单品。胶囊衣橱或系列是指精选衣物种类，通过不同单品搭配组合，用少量经典搭配出不同风格。

Yacht 21品牌创办人何芷慧（38岁）认为，时尚包容性强，穿着打扮无需受年龄局限，无论是20多岁还是60多岁，这次的服饰系列都可让人们穿出自己的特质。

本地的银发族模特儿兼银发网红（granfluencer）代表王美燕（66岁），除了活跃于社交媒体经营IG账号（@grey_evolution），也获时尚美容品牌如雅诗兰黛和Kiehl's青睐，邀请她合作。她平时的穿着打扮时髦但不夸张，简约但有自己的魅力。

这次的胶囊系列服饰注重裁剪，同一件裙装或上衣，无论年龄或身材，各自穿出美感。这次的设计以王美燕平时喜爱的层次穿搭法为灵感，服饰单品可层叠搭配，变化出不同造型。

例如裤子有两种穿法，原版为宽脚裤，只要在裤脚处扣起纽扣，就在瞬间转换为泡泡裤。以蝴蝶为设计灵感的长裙，适合周末外出约会穿，搭配不同配饰，也可以端庄起来。白色衬衫是最百搭的，除了单穿，平时王美燕喜欢当成外套来搭配，有随性的感觉。

她说：“上了年纪不代表就只能做特定的打扮。时尚风格选择多，人们无论年龄，都可以穿出舒适与自信。”

Y21 X grey_evolution系列可于诗家董百货及Y21店面购得。详情可上网www.yacht21.co，售价介于$59至$100。

Charles & Keith与新加坡航空公司合作限量包款。(照片由各品牌提供)

·Charles & Keith与新加坡航空公司合作限量包款

知名鞋子品牌Charles & Keith携手新加坡航空公司推出限量包包及皮夹。特色是选用退役客机的材质升级再造（upcycle），赋予新的时尚色彩。

包包的咖啡色、驼色及红砖色皮革，原是新航商务舱座位用材，客机上的靠垫套则用做包包和皮夹的内衬。座舱毯子也被制成防尘袋。

这样的联手合作，让时尚品牌及航空业者以行动推动可持续发展，也让升级再造的设计有更多创意空间。该系列同时于Charles & Keith及KrisShop发售。

本地护肤品牌Sigi Skin和医美诊所Freia Aesthetics合作脸部护理。(照片由各品牌提供)

·Sigi Skin和医美诊所Freia Aesthetics合作脸部护理

本地植物性护肤品牌Sigi Skin和医美诊所Freia Aesthetics合作脸部护理。

护理师洁面后会用磨砂膏轻柔去死皮，再使用水润喷雾、润肤霜、面膜等。当中还有品牌的明星护肤品Dream Capsule睡眠面膜，所含补骨脂酚（Bakuchiol）成分有助提亮焕肤，滋润肌肤，缩小毛孔。同时，通过Freia Aesthetics的按摩仪器，促进胶原蛋白生成，紧致肌肤。脸部护理收费$320 （60分钟），只限本月。网址：freiaaesthetics.sg。