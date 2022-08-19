站在时尚前沿的 银发族明星

当银发族变成成长最快、也最有经济实力的消费族群，甚至在时尚舞台上展示出

年轻人难以企及的时尚魅力，谁会忽视这股时尚力量？记者盘点近期几个大展时尚光彩的老年明星，他们的“走红”，说明无论年龄几何，都有属于自己的美。

我们对时尚的理解可能“落伍”了。从时尚消费品对应的人群来看，喜爱时尚、追逐潮流的往往是年轻人。许多时尚品牌无论在产品设计上，还是在营销传播上，都有意识地让自己变得年轻化一点，这看似品牌保持对年轻人有吸引力的关键，多年来，品牌对“千禧世代”消费者的宠爱再明显不过。

而中老年族群似乎是长期被漠视和冷落的一群人，这原本是被时尚界视为“理所当然”的情况，却因近年“讲求多元”“消除歧视”等议题的压力，让品牌纷纷做出改变，对于年龄歧视的“陋习”也开始有了变化。

品牌的确须要这么做，当60岁以上的人口变成成长最快、也最有经济实力的消费族群时，将他们排除在客层之外，是非常不明智的策略。

因此，近期能见到品牌启用不少年长代言人，这些模特多是银发族影视明星；也有品牌高声宣扬要为高龄的客层设计更多服装，连秀场上的模特都换成中老年人——影响这些举动的尽管还是商业考量，因品牌很清楚，公众影响力会随着年纪而增加，消费能力也是。可是，值得注意的是，不少步入老年阶段的名人，在时尚舞台上展示出年轻人难以发挥或根本没有的时尚魅力，不仅为品牌增添了新气质，也拓展了新受众，可以说银发明星和奢华品牌的合作，已成最新潮流。

时尚记者盘点近期几个大展时尚光彩的老年明星，他们的“走红”，说明时尚是属于每个人的，无论年龄几何，都有属于自己的美。

阿尔·帕仙奴将经典绅士风范带进时尚品牌。（互联网）

八旬奥斯卡影帝 “打工”当模特儿

法国奢侈品牌圣罗兰（Saint Laurent）2022年春季系列出现了很令人意外的一张代言面孔——美国男演员、奥斯卡影帝阿尔·帕仙奴（Al Pacino）。

作为当今世界最负盛名的演员之一，82岁的帕仙奴已成家喻户晓的文化偶像。广告宣传图采用圣罗兰经典黑白主题，帕仙奴一共穿了三套黑色西装并佩戴墨镜，兼具酷帅与时尚。有时尚评论人指，帕仙奴成功将经典绅士风范和文化气息注入品牌。

大胆又有趣的Loewe形象广告也很有哏，2022秋冬系列出现了英国男演员、奥斯卡影帝安东尼·贺金斯（Anthony Hopkins），今年84岁的贺金斯露出可爱笑容，展现“反差萌”！

贺金斯银幕形象深植人心，《迷离谋杀》（The Silence of Lambs）中的食人魔令人不寒而栗，成为奥斯卡金像奖最佳男主角，去年以《父亲》（The Father）二度夺奖，是史上最高龄影帝，今年他再转换角色，成了时尚模特儿，还在IG上打趣留言：“为了好玩，今天打工当模特儿。”引得网友们纷纷爱称他是“时尚阿公”。

左图：松重丰在山本耀司秀场上的出现引起一片惊叹。（取自vogue.com）右图：安东尼·贺金斯被粉丝爱称为“时尚阿公”。（Loewe提供）

日本实力派演员 展型男魅力

同样是Loewe，在亚洲地区，被品牌盯上的是日本知名导演、演员北野武，秋冬男装系列形象广告请到75岁的北野武入镜，更搭配很有在地风格的场景，像是麻将桌等，让人感到非常熟悉亲切。年轻时的北野武衣着亦相当大胆跳脱，他尤其喜好穿着颜色鲜艳并且具设计感的毛衣，来展现活力。

北野武在麻将桌上展示型男大叔的霸气。（Loewe提供）

对日本时装有接触的人，大概都知道北野武与设计师山本耀司之间惺惺相惜的关系，山本耀司曾为北野武多部戏设计戏装。说到山本耀司的品牌Yohji Yamamoto，这的确是另一个重视中老年人群，并常聘请资深明星担任模特的品牌。

Yohji Yamamoto最近举办的2022年秋冬时装秀，邀请到59岁的日本硬底子演员松重丰担任模特儿走秀，他展露出与日剧《孤独的美食家》中温柔觅食大叔“五郎”完全不同的时髦冷硬气质，令秀场观众惊艳之余也心存疑惑——“五郎，真的是你吗？”松重丰本身就有1.88米，的确是标准模特身材，品牌慧眼识珠，挖掘出实力派演员的另一面。

资深女演员现身时尚大片

资深女演员似乎也迎来时尚春天！法国国宝级女演员伊莎贝·雨蓓（Isabelle Huppert）近期出镜巴黎世家（Balenciaga）的时尚大片，69岁的她在大片中显得格外年轻貌美，体态轻盈身材纤瘦，显得格外美丽时尚有自信。

伊莎贝·雨蓓的时尚魅力极具戏剧感。（互联网）

雨蓓身材匀称，时髦又自信，从头到脚包着一袭黑衣，仿佛坐在自家沙发上摆拍。她没有模特姿态和架子，只是往那儿一站，随意得不能再随意，但那股从容优雅，最叫人欣赏。

王大仁个人品牌Alexander Wang今年度假系列形象大片，由美国华裔影视女演员刘玉玲担任女主角，将东方元素转化为日常生活图像，其中最有趣的一幕，是刘玉玲穿着类似睡衣的居家服，在公园与老师傅习武。

这些广告强调身份和多样性，讲述了亚洲女性展现能力和追求卓越的故事。刘玉玲以性感冷艳、真诚坦率的形象活跃在大银幕上，一直给人青春不老的印象，但其实生于1968年的她，今年年底即将满54岁！

他们每个人都证明一点：有自信有阅历，便可无惧年龄增长，并随时展示生命各个阶段的美好。