专访Tiffany态度亲切 少时回归有惊喜自曝内向

少女时代（Girls' Generation）成员Tiffany Young为美妆品牌来新站台，粉丝冒雨只为目睹女神的风采。接受zaobao.sg专访时Tiffany明显情绪高亢，态度亲切，点击视频观看吧！

有粉丝早上8点便到现场占位。

东南亚首个美妆科技快闪店

从即日起至9月7日，美妆品牌兰蔻（Lancome）于乌节路文华购物廊（Mandarin Gallery）设立东南亚首个美妆科技快闪旗舰店。

快店里有许多互动性项目，还可以用高科技仪器，免费深层咨询皮肤状态。感兴趣的公众，可上网提前预定参观时段，还能在快闪店外的贩卖机领取免费的试用包。

在这期间，于高岛屋（Takashimaya）网站购买组合套装可享有49%的折扣，并且免费领取Tiffany亲笔签名帆布包，送完为止。

粉丝翘班早上排队 只为一睹女神风采

该品牌邀请了众多本地艺人前来体验，其中包括刘子绚、林慧玲、黄暄婷都到场支持，韩国偶像Tiffany也受邀特地飞来本地站台。

暴雨也浇不息粉丝的热情！现场从下午时分开始下暴雨，部分粉丝从早上8点就前来排队，只为一睹女神风采。在等待的当儿，有粉丝上台大秀“少时”的舞蹈，约5百名粉丝也不断哼唱着歌曲，更是在Tiffany亮相时情绪激动，一度造成混乱。

专访Tiffany态度亲切 自曝内向

接受zaobao.sg专访时，Tiffany心情不错，甚至在摄像师准备时清唱"Forever1"，脸上一直挂着甜美的笑容。

提到粉丝，她说昨晚抵新时就有遇到，在提到粉丝从早便守在场地时更是一度感动到哽咽。

为何Tiffany的经纪人禁止她唱跳？她又为何自称内向？她想跟新加坡粉丝说？观看视频吧！

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