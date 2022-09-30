斯沃琪x龙珠Z系列腕表 向经典动漫致敬

斯沃琪x龙珠Z（Swatch X Dragon Ball Z）系列腕表全新上架，这是斯沃琪今年继火红的欧米茄联名登月腕表后，最新推出的联名腕表。

《龙珠》漫画里的悟空（Goku）、沙鲁、弗利萨、魔人布欧、悟饭、贝吉塔、龟仙人与神龙在这套吸力腕表齐聚，于腕上妙趣召唤革新能量。除了七款特别版斯沃琪腕表，还可以通过个人定制，以多种方式重现《龙珠Z》中的经典角色。即使是没有看过《龙珠Z》的人，也能通过这个系列了解这一备受全世界动漫迷喜爱的作品，并跟随悟空和他的朋友们一起为保卫地球与恶魔鏖战。

斯沃琪将腕表视为“记忆的守护者”，在系列中将鲜活饱满的色彩和俏皮创新的设计风格与龙珠Z的主题相融合。每款腕表的正背面均绘制了《龙珠Z》中所对应角色的两个版本或相关元素，上方的表带圈正面和背面分别镌刻着角色的英文和日文名字，下方表带圈上镶嵌的Dragon Ball Z标志更是突出主题的点睛之笔，彰显斯沃琪在本次合作中诚意满满的细节层次和对经典动漫的致敬。

悟空（Goku）

悟空是龙珠Z系列的核心和灵魂角色。（斯沃琪提供）

这是龙珠Z系列的核心和灵魂角色。这款Big Bold腕表从悟空的服装中汲取灵感，以鲜艳的橙色和黑色为主色调，表盘上印有Goku的名字，这也是他道服上的日语符号，表带背面是他时刻不离的“座驾”——筋斗云。

贝吉塔（Vegeta）

这款腕表描绘的是贝吉塔在动漫中首次出场的场景。（斯沃琪提供）

这是堕落赛亚人的邪恶王子，这款New Gent腕表描绘了贝吉塔发现战斗力探测器上显示悟空的战斗力超过了9000的那一刻，这也是他在动漫中首次出场的场景。腕表的白色表盘上刻画出悟空的造型，红色玻璃上的黑白印花代表贝吉塔在战斗中使用的战斗力探测眼镜，手表背面则是贝吉塔变身大猿猴的形态。

龟仙人（Kamesennin）

这款腕表的表盘设计灵感来源于龟仙人标志性的太阳眼镜造型。（斯沃琪提供）

他是一位武术大师，发明了龟派气功。这款New Gent腕表的表盘设计灵感来源于他标志性的太阳眼镜造型，腕表背面的装饰元素取材于他的夏威夷花衬衫。

斯沃琪x龙珠Z系列在斯沃琪线下门店、天猫及京东官方旗舰店同步发售。除此之外，专为《龙珠Z》漫画粉丝量身打造的特别表款Shenron x Swatch Numbered Edition和Shenron x Swatch也将于10月1日发布。